Muerte de Maradona: cómo continúa el juicio tras la renuncia de Makintach

El juicio por la muerte de Diego, en stand by tras el escándalo.

Luego de polémica y alborotada jornada del martes, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó en stand by por algunas horas. El escándalo que se generó por las filmaciones ilegales y la comprobación del documental protagonizado por la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, Julieta Makintach, puso en jaque a todo el proceso judicial. Y especialmente, dejó comprometida la imagen de la Justicia nacional en medio de lo que fue -y será recordado- como un escándalo mundial. ¿Y ahora? ¿Cómo sigue el juicio en búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con el Diez?

En el marco de lo que fue un escarnio público y judicial, la magistrada de la polémica decidió dar un paso al costado y renunciar a su banca, luego de afirmar en reiteradas ocasiones que desconocía la filmación del documental y que por no iba a apartarse de la causa. Entre recusaciones y pedidos de suspensión, las pruebas presentadas por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, fueron más fuertes y no hubo vuelta atrás.

Julieta Makintech renunció al juicio.

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, el TOC pospuso la decisión sobre la nulidad por el escándalo Makintach hasta el próximo jueves: allí, los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso -integrantes del Tribunal- deberán resolver si anulan o no el proceso en su totalidad y si nombran nuevos jueces que se harán cargo del proceso.

De cara al futuro y continuidad del juicio, el abogado de las hijas del Diez, Fernando Burlando, sostuvo que "hay mecanismos para continuar" y sanear la situación que generó "un error de la propia Justicia", al que calificó como "escándalo mundial y tragedia judicial". Antes del cuarto intermedio de la tarde, el letrado sostuvo que la idea de la querella era proponer una regresión a una instancia anterior a las testimoniales: es decir, audiencia previa a donde se expone toda la prueba y a partir de allí, pactar la primera audiencia del juicio nuevamente.

"Sería con el mismo tribunal y un nuevo juez reemplazando a Makintach. Tendrán que darnos el tiempo necesario para ver si es o no recusado. Creo que las partes tienen voluntad y podemos ponernos todos de acuerdo", señaló en diálogo con la prensa. En esa línea, Burlando agregó: "Tenemos que pactarlo de una manera exprés para que podamos hacerlo antes de fin de año. En mi vida vi algo así, no sé qué ha pasado".

Di Tomasso, Savarino y Makintech, los tres jueces que podrían dejar la causa.

Al mismo tiempo, Mario Baudry -actual abogado de la expareja de Diego, Verónica Ojeda- se mostró muy afectado por el escándalo y aseguró que no duda de la honorabilidad de los jueces Di Tomasso y Savarino. Ambos magistrados, a lo largo de la jornada del martes, mostraron su indignación y enojo ante la situación. Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta. Escuché falsedades de mí y de la doctora, no tenemos nada que ver con el documental", apuntó Savarino. Y Di Tomasso lanzó: "Vincularon mi apellido a escándalo, vanidad, injusticia, papelón y vergüenza. No lo merezco, soy la primera profesional de mi familia, no soy de familia judicial ni sobrina o hija de nadie".

Cómo sigue el juicio Maradona

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro decidió posponer hasta el jueves 29 de mayo la decisión sobre la nulidad por el escándalo que desató Julieta Makintach. La resolución, si se anula o no el proceso y si se nombran nuevos jueces, se conocerá a las 12 del mediodía.

Sobre el final de la jornada, las partes solicitaron el jury de la jueza Makintach por las filmaciones ilegales, con el objetivo de que la magistrada "no pueda juzgar a nadie nunca más". Mientras que Burlando volvió sobre sus palabras y aseguró que "lo correcto sería traer tres jueves nuevos". El letrado planteó que el jueves se tendría que declarar la regresión, arrancar nuevamente el juicio y sortear otros jueces "para evitar futuros pedidos de nulidad".

Tanto Burlando como Baudry cuestionaron duramente a la jueza y pidieron su jury. Mientras que remarcaron que no pidió perdón a los familiares en ningún momento y que "sigue sosteniendo que hizo bien las cosas".