Juicio por la muerte de Maradona: declara el cardiólogo del equipo que le dio el alta en la Clínica Olivos

Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro. Luego de una importante jornada, el pasado martes, donde tres testigos dieron sus versiones sobre lo sucedido en la Clínica Olivos y se reveló un audio clave que complica aún más la situación de los dos principales imputados Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Durante la jornada de hoy, habrá cuatro nuevos testimonios; varios de ellos claves para conocer el estado de salud del Diez.

Las voces de Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos; Sebastián Nani, cardiólogo de la misma clínica; Jorge Macías, neurólogo del establecimiento y Fernando Villarrejo, parte del equipo de terapia intensiva, serán las protagonistas de este jueves ante el ante el Tribunal en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.

"Es una audiencia que complementa lo que se arrancó la semana pasada. Es importante, como también es importante lo de los médicos que transitaron en la Clínica Olivos. Seguramente vamos a pedir que más de uno quede a disposición del Tribunal, para futuras medidas", manifestó a la prensa, antes de ingresar a Tribunales el abogado de las hijas Dalma y Giannina, Fernando Burlando.

"Precisamente lo que nos interesa es el testimonio de un cardiólogo que es, en definitiva, quien avala un alta o autoriza una externación a una internación domiciliaria, cuidados domiciliarios intensivos o como quieran llamarlo... Y no descuidemos esta idea de que Diego sale de la clínica habiendo sido visado su corazón y a los 20 días muere del corazón", apuntó. Y remarcó que "no es algo menor, más allá de todo lo que ocurrió en la clínica que -desde nuestro punto de vista- Diego no debía ser operado del hematoma subdural".

Burlando, en esa línea, volvió a remarcar que luego de ser visto por cardiólogos y por diversos especialistas "salió de la clínica y murió" por lo que, evidentemente, "las cosas no se hicieron mal, sino tremendamente mal para que ocurra esto".

Por su parte, también se refirió al audio donde la psiquiatra Cosachov organiza con Luque diversos cambios en la historia clínica de Maradona, para "cubrirse legalmente" ante cualquier suceso. "Es más de lo mismo, es la ausencia absoluta de ética y de moral. Cuanto trasgrede y se transforma en un delito, como se está investigando ahora el asesinato de Diego, fueron situaciones que si esto le ocurre a un familiar no sé cómo reaccionamos...", manifestó.

Noticia en desarrollo...