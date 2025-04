Este martes se inicia una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona, en lo que se espera que sea una audiencia importante para el proceso por la declaración de diversos médicos que estuvieron presentes en la Clínica Olivos donde el astro se sometió a su última operación a principios del mes de noviembre. Según indicaron fuentes judiciales, quienes darán testimonios ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro son considerados "de suma importancia" para el caso.

Cabe recordar que, el 3 de noviembre del 2020, semanas antes de su fallecimiento, el Diez debió ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural por determinación de su médico clínico, Leopoldo Luque. Previo a su paso por la Clínica Olivos, fue ingresado a la clínica Ipensa donde detectaron el hematoma pero decidieron no operarlo porque no creían que fuese una situación de urgencia. Así lo expresaron diversos profesionales de la salud, el 10 de abril pasado, cuando apuntaron y cuestionaron fuertemente a Luque.

"Era algo común, podía ser por un golpe pero no era para operarlo", remarcó Flavio José Tunessi -quien además, era uno de los médicos traumatólogos de Gimnasia y Esgrima La Plata (GELP). Mientras que el jefe de neurología, Guillermo Burry, decidió mantener una conducta expectante ante la situación y darle medicación ya que podía "ser reversible, porque no había urgencia". Si bien tuvo una reunión con Luque, donde cada uno dio sus explicaciones científicas para operarlo o no, le dijo que en dicha clínica no se iba a operar porque "el paciente no estaba compensado" para una cirugía.

Noticia en desarrollo...