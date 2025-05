El Tribunal cargó contra Makintach: "Se equivocó y pagó, la Justicia no se mancha”

Tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona, el Tribunal apuntó contra la jueza Julieta Makintach, quien protagonizó el escándalo de las filmaciones ilegales para un documental que iba a encarnar. Cargaron duramente contra la magistrada y afirmaron que es "la única responsable” y parafrasearon al propio astro del fútbol para defender: “Se equivocó y pagó, la Justicia no se mancha”.

El juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, fue el encargado de declarar la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y manifestó que la jueza Julieta Makintach "género múltiples discusiones en los cuartos intermedios y con los testigos y abogados". El juez Savarino afirmó que el juicio "no corresponde que se reanude" con la magistrada Verónica Di Tomasso y el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los suscriptos no podemos asumir nuevamente el debate porque escuchamos a 40 testigos y una imputada", señaló. "La única responsable es la jueza apartada", dijo Savarino, a la vez que indicó: "Es una decisión ingrata".

La nulidad del juicio por la muerte de Maradona: "La justicia no se mancha"

Por su parte, la jueza Verónica Di Tomasso recurrió a una frase de Maradona para asegurar que el Poder Judicial no tiene la culpa de la nulidad: "La Justicia no se mancha". "Habiendo sido oídas las partes, se da a conocer la resolución: consideramos que los motivos de la Dra llevan a la nulidad de este tribunal. Se hizo lugar a la recusación, los actos son nulos y se apartó a la jueza al verificarse su interés en el resultado de la causa", manifestaron los dos magistrados. "Coincidimos con el fiscal en todo cuando dijo que la única responsable es Makintach", agregó Di Tomasso.

Finalmente se tomó la decisión de cambiar de Tribunal, ya que no pueden seguir con los mismos secretarios y empleados. "Para nosotros es una decisión ingrata, nosotros hicimos todo lo necesario para llevar el juicio oral como correspondía", señalaron ambos magistrados. "Para nosotros, el juicio era válido. Lamentablemente, Makintach no tenía las mismas intenciones. Hubo una persona que se equivocó y pagó; pero la Justicia no se mancha", dijo Di Tomasso.

El Tribunal cargó contra Makintach: "Se equivocó y pagó, la Justicia no se mancha”

"Estuvimos a la altura pero nos toca ser parte de un sistema que defendemos a diario. Que una persona haga las cosas mal, no nos representa. La justicia se busca en la justicia y ojalá, la justicia llegue", sentenciaron.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro definió de esta manera la nulidad o la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego de la recusación de la jueza Julieta Makintach por su participación en el documental "Justicia Divina". La audiencia comenzó pasadas las 12 y concurrieron los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la jefa de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, quienes conocerán su futuro procesal.

El juicio por la muerte de Diego Maradona, a foja cero

Al ser declarado nulo, el proceso penal vuelve a foja cero, por lo que los testigos como por ejemplo Jana, Dalma y Gianinna Maradona, Víctor Stinfale y las hermanas del "Diez", y Cosachov tendrán que declarar nuevamente.Se especula con que los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso podrían excusarse, por lo que el debate oral y público podría ser asumido por otro tribunal.

Frente a este escenario se podrían perder varias pruebas, declaraciones y hasta causas paralelas contra un testigo. En estas 19 audiencias pasaron más de 44 testigos, entre ellos peritos, profesionales de la junta médica, familiares y cercanos a Maradona. Uno de los puntos que se perderá si el juicio, es la acusación contra el ex custodio del futbolista, Julio César Coria.

En medio del debate, Coria había sido detenido tras dar testimonio frente al Tribunal acusado de falso testimonio. Ahora, con el juicio a foja cero, dicha causa ya no tendrá validez. A su vez, todas las declaraciones desarrolladas a lo largo de las diversas audiencias tampoco serán tomadas en cuenta cuando se realice el nuevo juicio, por lo que todos los testigos deberán volver a dar testimonio.

Entre las declaraciones más importantes están la autopsia, la agonía que sufrió Maradona, la reunión previa a la externación, la duda sobre si hacía falta operarlo, cómo vivió sus últimos días, el entorno y la historia clínica.Acerca de los dos allanamientos llevados a cabo en la Clínica Olivos, lugar donde operaron a Maradona del hematoma subdural, y la empresa Medidom, que se encargó de la internación domiciliaria del jugador, las pruebas secuestradas tampoco serán legítimas.