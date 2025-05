Suspenden el juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo

Finalmente, luego del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach y las filmaciones ilegales para el documental que la magistrada planeaba protagonizar, se confirmó la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se cambia al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro y a todos sus jueces. "Habiendo sido oídas las partes, consideramos que los motivos de la Dra. Makintach llevan a la nulidad de este tribunal", manifestaron los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. Las partes pidieron que ambos jueces den un paso al costado. El juicio, a 'foja cero'.

Según indicaron, un camarógrafo estuvo filmando el transcurso de las audiencias, a pesar de no pedir autorización para tomar imágenes para el documental. Las denuncias no tardaron en llegar por parte de las querellas, las defensas de los imputados y la Fiscalía de San Isidro. Incluso, el fiscal Patricio Ferrari dio a conocer las pruebas -el guión, recortes del documental y hasta imágenes donde admiten las filmaciones- y Makintach renunció a su puesto. En las últimas horas, fue suspendida por 90 días por decisión de la Corte Suprema bonaerense.

"Habiendo sido oídas las partes, se da a conocer la resolución: consideramos que los motivos de la Dra llevan a la nulidad de este tribunal. Se hizo lugar a la recusación, los actos son nulos y se apartó a la jueza al verificarse su interés en el resultado de la causa", manifestaron los dos magistrados. "Coincidimos con el fiscal en todo cuando dijo que la única responsable es Makintach", agregó Di Tomasso.

Finalmente se tomó la decisión de cambiar de Tribunal, ya que no pueden seguir con los mismos secretarios y empleados. "Para nosotros es una decisión ingrata, nosotros hicimos todo lo necesario para llevar el juicio oral como correspondía", señalaron ambos magistrados. "Para nosotros, el juicio era válido. Lamentablemente, Makintach no tenía las mismas intenciones. Hubo una persona que se equivocó y pagó; pero la Justicia no se mancha", dijo Di Tomasso.

"Estuvimos a la altura pero nos toca ser parte de un sistema que defendemos a diario. Que una persona haga las cosas mal, no nos representa. La justicia se busca en la justicia y ojalá, la justicia llegue", sentenciaron. Sobre el final, Di Tomasso le pidió disculpas a las hijas del Diez -Dalma, Giannina y Jana- y Verónica Ojeda, su expareja.

Qué dijeron en la previa a la última audiencia

Los diversos abogados, tanto querellantes como defensores, pasaron delante de los micrófonos de los medios de comunicación presentes en las inmediaciones de Tribunales. "Es un día bisagra para reordenar este juicio, hay que limpiar todas las barbaridades que se hicieron, intervenir tres jueces nuevos y regresar a la audiencia previa a la llegada de Makintach", sostuvo Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona. "Pretendemos que haya un nuevo Tribunal, pero sin ir a apelaciones, que no se dilate más... Fijar una audiencia rápida", agregó el letrado Mario Baudry, junto a Verónica Ojeda y "Dieguito" Fernando.

Por su parte, los defensores de los imputados en la causa también se mostraron a favor de anular el proceso penal. "Que los jueces den por terminado este juicio porque es nulo, todo está contaminado, van a tener que dar explicaciones", sostuvo Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Madrid. "Di Tomasso y Savarino son jueces serios, no contaminan nada, nos brindaron garantías de que no son gente imparcial y no veo por qué hay que cambiarlos", sostuvo Diego Olmedo, representante legal de Carlos Díaz.

"Si quieren seguir, yo me voy a oponer y les voy a pedir sanciones a los dos. Se tienen que ir y los tienen que juzgar. No creo que estén ajenos a la cuestión: estuvimos 18 audiencias sentados en un Tribunal de Condena y no de juicio. La decisión ya estaba tomada", sostuvo firmemente Miguel Ángel Pierri, a cargo de la defensa de Mariano Perroni.