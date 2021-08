Preparan masiva movilización "por Tierra, Techo, Trabajo y el Salario Universal" a Plaza de Mayo

Trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizarán marcharán desde San Cayetano hasta el centro porteño. será la marcha más importante desde la asunción de Alberto Fernández. "Es hora de volver a las calles, que ese esfuerzo sea valorado", manifestó Zaracho, referente de Patria Grande.

Este sábado 7 de agosto, los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular nucleados/as en la UTEP realizarán una marcha desde San Cayetano en Liniers a Plaza de Mayo con el objetivo de llevar adelante una jornada nacional por Tierra, Techo y Trabajo. En la misma línea, los movimientos sociales buscan impulsar la implementación del Salario Básico Universal y generar un fortalecimiento del sector para salir de la pandemia por COVID-19 que sigue atentando contra su supervivencia.

Fue hace cinco años cuando los diferentes movimientos populares sellaron una unidad histórica, reflejada en la masiva marcha que también partió desde San Cayetano y que hoy es el sindicato de UTEP. Como ocurre desde el año pasado, con la llegada del coronavirus a la Argentina, las diferentes organizaciones mostraron lo esenciales que son al tener un mayor trabajo con la profundización de problemas sociales y laborales; por lo que su presencia en los barrios populares creció tanto para cuidar, alimentar, informar, construir, reciclar y coordinar diferentes puestos sanitarios.

Según detallaron desde Economía Popular, la jornada nacional tendrá el epicentro desde la primera hora de la mañana en el santuario de San Cayetano en Liniers (Av. Rivadavia y Cuzco) con las bendiciones de los carros de las diferentes ramas. Allí partirán los y las trabajadoras hacia Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central a partir de las 15. Durante todo el recorrido de la marcha habrá postas sanitarias y promotores de salud que reforzarán los cuidados, la utilización de barbijo y alcohol en gel.

La referente del Frente Patria Grande y trabajadora en el MTE, Natalia Zaracho, manifestó sobre la marcha: "Es hora de volver a las calles, ya no podemos esperar más. Durante toda la pandemia le pusimos el cuerpo a sostener la crisis sanitaria y económica en los territorios, es hora de que ese esfuerzo sea reconocido y valorado". Y sumó: "Los y las de abajo ya no podemos poner más. Necesitamos políticas que redistribuyan la riqueza, que busquen transformar la pobreza enorme en que se encuentra la mitad de nuestro país. Necesitamos que se cumpla el contrato electoral, que se empiece verdaderamente por los últimos".

Por otro lado, la dirigente política y social disparó contra la gestión macrista: "La crisis económica que heredamos del macrismo más la pandemia hicieron estragos en nuestros barrios. La gente vive cada día peor. Es nuestro deseo y nuestra responsabilidad pelear por que las voces de los marginados se escuchen y se hagan respetar". Y cerró, quien asumirá como diputada nacional representando a Economía Popular: "Seguir en este rumbo no es viable para nadie. Hay que pensar políticas que atiendan con urgencia la terrible crisis que estamos atravesando. Necesitamos un Salario Básico Universal ya".

En sintonía con Zaracho, la secretaria general adjunta de UTEP, Dina Sánchez, apuntó sobre el fin de la marcha: "Necesitamos no solo que nos vean, sino también que nos escuchen. Llegamos a una situación insostenible, los índices cada vez más altos de pobreza y desocupación pesan sobre todo en nuestras espaldas. Es hora de tomar dimensión de la brutal catástrofe económica en la que está sumida gran parte del pueblo. No se trata de números sino de millones de personas excluidas que hacen lo imposible día a día para sobrevivir". Por último, advirtió: "Si no se tocan intereses, si no se toman medidas de fondo, no hay futuro posible para las grandes mayorías".