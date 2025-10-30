Le dictaron prisión preventiva a Morena Rial: argumentos y detalles del caso

Bajo el contexto de la causa que investiga los diversos robos a casas de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, delitos que se le adjudican a la mediática Morena Rial. la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, resolvió este jueves dictarle la prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Por su parte, el abogado de Rial, Alejandro Cipolla, decidió apelar la resolución.

Asimismo, en las últimas horas la magistrada Rodríguez Mentasty rechazó la petición de prisión domiciliaria que había sido solicitada por Cipolla. A Morena Rial se le imputan los cargos por los delitos de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción, en tres hechos.

Entre los argumentos esbozados para la resolución, la jueza Mentasty sostuvo que es notoria la "falta de compromiso y responsabilidad" de la famosa al "utilizar a su bebé para que sus conductas criminales pasaran inadvertidas". De la misma manera, la magistrada alegó que existían altas posibilidades de entorpecimiento de la investigación y de fuga, los cuales se consideran riesgos procesales suficientes para que se dicte la prisión preventiva. Cabe recordar que a Rial le retiraron la excarcelación al no cumplir con las medidas dictaminadas.

Debido a estos argumentos, la hija de Jorge Rial continuará detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. A su vez, fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado defensor, Alejandro Cipolla, ya apeló el dictamen realizado por Rodríguez Mentasty.

La petición de prisión preventiva de la fiscalía

El fiscal a cargo de la causa que mantiene aprehendida a Morena Rial, había solicitado en las últimas horas que se llevara a cabo la prisión preventiva de la joven. El argumento principal del fiscal se basaba en el hecho de que pudo corroborar que Morena violó la libertad condicional que le había otorgado la Justicia.

Una prueba clave para demostrar esto fue la presencia de fotos que ubicaban a Rial en la casa de una amiga en el barrio porteño de Caballito. Morena habría ido a este lugar en varias oportunidades, lo que representaría una violación directa a su situación procesal ya que no es un domicilio autorizado por la Justicia para cumplir su libertad condicional.

Otro argumento fundamental de la fiscalía fue el incumplimiento de los controles judiciales, como los análisis y las terapias obligatorias, por parte de la hija de Jorge Rial.

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta por la jueza Rodríguez Mentasty para finalmente resolver la prisión domiciliaria de Morena Rial.