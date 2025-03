Chau camperas puffer: cuál es el abrigo que va a ser tendencia en otoño-invierno 2025.

Las camperas puffer que se popularizaron en 2024 ya pasaron de moda y un nuevo abrigo las reemplazará este otoño-invierno 2025. Las camperas puffer son la típica campera invernal por excelencia que llevan algodón, plumas o guata en su interior para proteger del frío, pero a pesar de que cumplen su función, las tendencias indican que ya no se usará este invierno. En vez de eso, se reemplazarán por un abrigo que va a ser furor en esta temporada.

Se trata de los tapados oversize largos hasta la altura de los tobillos, algunos bien gruesos y abrigados y otros de tela más fina. Pueden venir en diferentes telas, adaptables a las diferentes temperaturas del otoño-invierno. El trench (piloto de lluvia) largo hasta el suelo es uno de ellos, así como las chaquetas de cuero largas. Para los días más fríos, el abrigo que se va a usar es el tapado de pana largo, que protege contra el viento y las bajas temperaturas.

Los trench se van a usar en tono crudo, marrón y beige, perfecto para los días de lluvia o esos primeros días del otoño en los que hay humedad mezclada con un clima templado. Para los días de temperatura fría pero no al extremo, las camperas de cuero largas son ideales: van a estar en tendencia en tonos negro, bordó, verde oliva, beige y marrón. Por otro lado, los abrigos de pana se van a usar más que nada en tonos neutros: negro, beige, gris y marrón.

Trench largo.

Campera de cuero larga.

Tapado de pana largo.

El pantalón que va a ser tendencia este otoño-invierno 2025, según la New York Fashion Week 2025

Los pantalones de jean son un infaltable en todos los armarios, y según lo que se estuvo viendo en la New York Fashion Week 2025, hay un tipo de jean que va a ser tendencia este otoño-invierno 2025. Este pantalón en particular marcó tendencia en el desfile de modas, y por esta razón, los expertos en tendencia esperan que brille durante esta nueva temporada de frío que se acerca.

En esta New York Fashion Week 2025, el pantalón de jean que se lució fue el jean tiro alto en denim oscuro. Los jean de tono azul oscuro son ideales para looks nocturnos, pero también se pueden usar de día. Son ideales para combinar con prendas metálicas, aunque pegan con todo. Son muy favorecedores para cualquier tipo de cuerpo, ya que alargan la silueta y te hacen parecer más estilizada y alta. En segundo lugar, el otro jean que será tendencia es el baggy jean, pantalón holgado que otorga un look mucho más informal y urbano. Por último, también se verán mucho los jeans con strass (es decir, con pequeños brillitos uno al lado del otro), que marcan tendencia desde 2024.

El otro pantalón que será tendencia este otoño-invierno 2025: no es de jean

En temporadas anteriores de otoño-invierno, los pantalones de jean, así como los pantalones engomados, eran los que dominaban el podio de los más elegidos. Sin embargo, según los expertos de la moda esta vez un pantalón de otro tipo de tela será el más elegido, tanto en hombres como en mujeres. Además, se va a usar en sus formas tiro bajo, tiro medio y tiro alto.

Se trata del pantalón de corderoy, un clásico, conocido por su suavidad, su textura a rayas y por lo abrigados que resultan. Este otoño-invierno, los pantalones de corderoy se van a usar en muchos tonos: negro, azul marino, bordó, marrón, beige, naranja y hasta verde oliva. Además, podés combinarlos con suéters, camperas de cuero, tapados, poleras de lana y mucho más. Son ideales para levantar cualquier look, ya que aportan una cuota de originalidad. Se pueden usar tanto rectos como achupinados, o bien más acampanados.

Más allá del blanco, gris y negro, que no puede faltar en todas tus prendas para hacer combinaciones seguras, los colores que más se van a usar son el bordó, el verde oliva, el azul marino y los tonos tierra. El bordó, conocido como tono cherry (cereza), ya fue tendencia el verano pasado y se vio especialmente en zapatos de charol, así como en carteras y chaquetas de cuero.

De igual manera, los tonos marrones y beige fueron tendencia y se repetirán nuevamente. Esta paleta es ideal para las personas que prefieren un estilo elegante, minimalista y versatil. El marrón se va a usar sobre todo en chaquetas, sacos de paño y blazers, aunque también en accesorios de cuero como carteras, cinturones y botas.