El clásico de la moda que vuelve para quedarse en este 2025: chau al tiro bajo

Una tendencia de moda queda atrás en el otoño-invierno del 2025.

El 2025 llegó con muchos cambios en las tendencias de moda, con respecto a los trends de años anteriores, que estuvieron cargados con homenajes y guiños a la estética de los 90 y los 2000. Este año se viene una moda más clásica, con inspiraciones en los 70, y por eso un aspecto de los pantalones cambiará radicalmente en comparación con el 2024.

Tanto los desfiles de moda como los looks de los cantantes y actores a nivel internacional evidenciaron en el último tiempo muchas influencias a las tendencias de hace treinta años, con puperas, cadenas enganchadas en los pantalones y, sobre todo, la vuelta del tiro bajo. Éste último aspecto es el que quedará atrás en el 2025, ya que vuelve el clásico tiro alto -que data originalmente de la década del 70- y, de ese modo, las siluetas de la gente se verán muy diferentes: el tiro de los pantalones marca una notoria distinción en la perspectiva proporcional de los cuerpos.

En la reciente Fashion Week 2025, predominaron los outfits compuestos por piezas inferiores con tiro alto y hechas en tonalidades oscuras. Esto significa que la nueva tendencia dará a las personas una apariencias más esbelta: el efecto que tiene el tiro alto es de hacer que las piernas parezcan más largas, mientras que el tiro bajo genero el resultado inverso.

Dado que es un estilo clásico y que hace no hace tanto tiempo estaba de moda, muchas personas no deberán gastar en nueva ropa para ser parte de esta tendencia: solo deberán acudir a las partes de atrás de sus placards y sacar esos pantalones tiro alto que tenían guardados porque hasta en los últimos años no estaban in.

A pesar de la vuelta de ese clásico, aún quedan resabios más modernos en la moda del 2025: los baggy jeans serán uno de los must en los armarios de todos. El diseño holgado de estos pantalones da a los looks finales un aura relajado y urbano, que no dista demasiado de la tendencias de los últimos años. Se trata de una opción ideal para colocarse en los pies zapatillas o zapatos sin tacos, también trends de las temporadas anteriores recientes.

Total white.

Prendas clásicas y elegantes para este otoño 2025

1. Gabardina beige

Las gabardinas son un clásico que no pasan de moda nunca. Son también conocidos como piloto de lluvia, ya que suelen ser prendas ligeras, ideales para esos días de humedad o lluvia. Vienen en tono beige o gris, hasta debajo de las rodillas, con un lazo en la cintura para acentuar las curvas. Son muy femeninos, atemporales y muy combinables con cualquier cosa que te pongas.

2. Tapado de pana oversize

Los tapados de pana son un must de esta temporada otoñal. Son muy abrigados y en general llegan hasta la altura de la pantorrilla o hasta los tobillos. Un buen tapado levanta cualquier look. Si no tenés ninguno, se aconseja que vayas a lo seguro: uno negro o beige. El negro nunca falla, pero los tonos tierra y beige también son un clásico que estará muy presente esta temporada.

3. Pantalón sastrero con mocasines negros

Los pantalones sastreros nunca pasan de moda. Son muy livianos, perfectos para media estación, y combinables con cualquier prenda que se te ocurra. De igual manera, los mocasines son un clásico que no pasan de moda y que estuvieron muy presentes estos últimos años. Los pantalones sastreros pueden ser negros, blancos y beige. Se aconseja que tengas uno de cada color para hacer combinaciones asertivas. Lo ideal es que no sean tan largos, para que se te luzcan los zapatos.