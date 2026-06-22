Misterio en Misiones: denunció a un pastor evangélico por abuso sexual y desapareció meses después

La desaparición de Mariela Campos, una mujer de 37 años oriunda de Misiones, mantiene conmocionada a toda la provincia. El caso se convirtió en un misterio inquietante después de que pasaran meses sin conocerse su paradero. Antes de desaparecer, Campos había denunciado a un pastor evangélico por abuso sexual y en el desarrollo del juicio, la Justicia lo había condenado.

La causa tuvo notoriedad pública porque el pastor evangélico, Baldomiro Runge, era conocido en la región y fue acusado de abusar sexualmente de tres niñas alojadas en el Hogar Esperanza. Aunque no existe información que conecte el juicio con la desaparición de Campos, el antecedente forma parte del contexto que rodea la investigación y es señalado por la familia de la mujer desaparecida como aspecto central.

La denuncia por averiguación de paradero impulsó una serie de medidas destinadas a reconstruir los movimientos de la mujer antes de desaparecer. Sin embargo, hasta ahora los investigadores no lograron determinar con precisión qué ocurrió con ella.

Sin rastros de Mariela

Según trascendió, los familiares de Mariela Campos dejaron de tener contacto con ella y acudieron a las autoridades para denunciar la situación. Desde entonces, la investigación intenta reconstruir sus actividades, comunicaciones y desplazamientos previos al momento de la desaparición.

En esa línea los investigadores analizan testimonios, registros y cualquier elemento que pueda aportar información sobre las últimas horas en las que Mariela fue vista, pero la falta de indicios concretos es uno de los principales obstáculos para avanzar en el esclarecimiento.

El entorno de la mujer sostiene que la ausencia de información aumenta minuto a minuto su preocupación y dificulta el hallazgo de respuestas sobre lo sucedido.

La causa por abuso sexual por la que un pastor evangélico fue condenado

Antes de desaparecer, Campos había tenido una participación notable en una causa judicial de fuerte repercusión local ya que estaba vinculada a denuncias por abuso sexual contra el líder religioso Runge, referente en la comunidad. Su aporte permitió que el hombre fuera condenado a 18 años de prisión.

Precisamente por ese antecedente, los familiares consideran que todas las líneas de investigación deben ser analizadas con profundidad. No obstante, las autoridades no informaron hasta el momento la existencia de pruebas que permitan establecer una conexión entre la desaparición y la causa judicial.

Con el paso del tiempo, el reclamo de los familiares se acentúo en el mismo sentido. Piden que la búsqueda continúe y que se refuercen los esfuerzos para determinar qué ocurrió con Mariela. Por ahora, el caso sigue envuelto en incertidumbre.