Indignación de las familias por el audio del conductor del choque en Misiones: "No va a pagar la pena"

En el marco de las investigaciones para dilucidar cómo fue que un auto se estrelló contra un micro en Misiones, se reveló recientemente que el conductor, Rafael Ortiz, envió audios en los cuales dejaba en claro la imprudencia con la que conducía. Esto despertó la indignación de las familias de las víctimas del accidente ocurrido en la Ruta Nacional 14. “No va a pagar la pena que merece”, lamentó uno de los damnificados. El accidente dejó, hasta el momento, un total de nueve muertos y 14 personas hospitalizadas con heridas de diferente gravedad. Ortíz es uno de los fallecidos del incidente.

Al poco tiempo del incidente que terminó con el ómnibus de la empresa "Sol del Norte" en el fondo del arroyo Yazá, luego de que este chocara contra el automóvil de Ortiz, se descubrió un mensaje de voz enviado por el conductor del Ford Focus minutos antes de que se produjera la colisión. "Estoy volviendo a 180, 190… Recién mordí la banquina, casi me pegué un palo. Me quiero pegar un palo", relataba el conductor en el mensaje que ahora se encuentra en poder de la Justicia.

El audio profundizó la angustia y la indignación de los allegados a las víctimas, quienes no dudaron en expresarse por distintos medios para exigir respuestas ante la inmensa magnitud de la tragedia.

Las declaraciones de familiares y vecinos

Una de las personas que manifestó su indignación fue la madre de uno de los heridos, quien dijo: "Fue una imprudencia total al volante. Si quería morir, como dice en un audio, lo hubiese hecho solo". La mujer, a su vez, agregó: "se perdieron muchas vidas inocentes de estudiantes con futuro, entre ellos está mi hijo, que está luchando".

"Me duele mucho verlo así, pero agradezco que esté vivo y que pueda seguir luchando por su vida", finalizó la mujer.

Otra de las personas que brindó declaraciones fue un vecino que no logró abordar el ómnibus, quien expresó: "Iba a viajar en ese micro y Dios me levantó diez minutos después. Si eso no hubiese ocurrido, estaría en la misma situación o quizás dentro de un cajón", sobre este golpe de suerte el hombre explicó: "Tenía previsto viajar con mi familia. Mi hijo podría haber viajado en ese micro, porque era el que tomaba siempre".

"El conductor del auto murió y lamentablemente no va a pagar la pena que merece por lo que hizo", destacó otro hombre, al señalar la imprudencia del conductor a quien describió como "un loco que hizo algo impredecible para el chofer del colectivo".

La tragedia que culminó con el colectivo de la empresa Sol del Norte cayendo al arroyo Yazá, sucedió durante la madrugada del domingo, en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14.