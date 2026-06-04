Mes de la fertilidad: el dato que las mujeres necesitan conocer a tiempo

Junio es el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad y es un momento clave para generar conciencia sobre la salud reproductiva y brindar información que le permita a las mujeres tomar decisiones informadas. De acuerdo a los especialistas, muchas mujeres comienzan a informarse sobre la fertilidad recién cuando empiezan a buscar un embarazo.

La importancia de contar con información antes de buscar un embarazo

Si bien cada vez interfieren más cuestiones en la decisión de ser madres, como razones profesionales, económicas o personales; la fertilidad no deja de estar relacionada con la edad. Una de las grandes claves es la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios, que es uno de los principales indicadores del potencial reproductivo femenino, pero su disminución no presenta síntomas. Por eso, es clave evaluar la fertilidad antes de que aparezcan las dificultades.

"Muchas mujeres conocen qué es la reserva ovárica recién cuando comienzan a buscar un embarazo. Nuestro desafío es que esa conversación ocurra antes, para que puedan tomar decisiones reproductivas con mayor información y previsibilidad", apuntó el Dr. Fabián Lorenzo, vicepresidente de Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER (M.N. 80.117).

La edad biológica no siempre coincide con la edad ovárica, ni con la

Actualmente, hay estudios que permiten estimar la reserva ovárica y conocer la situación reproductiva de cada mujer, como la determinación de la hormona antimülleriana (AMH) y la ecografía para el recuento de folículos antrales, pequeños folículos presentes en los ovarios que permiten estimar la reserva disponible.

De acuerdo al Dr. Agustín Pasqualini, presidente de SAMER (M.N. 102.009), la fertilidad comienza a disminuir gradualmente después de los 30 años y el descenso suele acelerarse a partir de los 35. De todas formas, dos mujeres de la misma edad pueden tener realidades reproductivas completamente distintas.

La edad biológica no siempre coincide con la edad reproductiva

La edad cronológica puede no coincidir con la edad reproductiva, ya que muchas veces los ovarios tienen su propio reloj biológico y no siempre evolucionan al mismo ritmo que el resto del cuerpo. Los expertos advierten que tener una menstruación regular o un buen estado general de salud no necesariamente reflejan el potencial reproductivo.

De todas formas, tener una reserva ovárica normal tampoco garantiza la fertilidad futura. "La reserva ovárica nos informa principalmente sobre la cantidad de óvulos disponibles. La calidad ovocitaria sigue estando estrechamente relacionada con la edad y continúa siendo uno de los factores más importantes para lograr un embarazo", explicó la Dra. Leticia Solari, secretaria de SAMER (M.P. 14.033).

Si bien las mujeres se informan cada vez más temprano, con el objetivo de preservar sus óvulos, los expertos destacan que el momento en que se toma esa decisión también importa. No es lo mismo conocer el estado de la fertilidad o preservar óvulos a los 30 que hacerlo a los 38 años. La edad continúa siendo uno de los principales factores que impactan tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos disponibles.