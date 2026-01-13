Empezó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Argentina: quiénes deben aplicársela y cuándo

La aplicación de la vacuna en pleno verano se anticipa a la circulación del virus durante la temporada invernal.

El Ministerio de Salud de la Nación inició la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en toda la Argentina. Esta destinada a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 inclusive con el objetivo de anticiparse a la circulación del virus para garantizar la protección de los recién nacidos.

En 2025, más de 190 mil embarazadas se vacunaron en el país, con una cobertura del 68,5% y un perfil de seguridad confirmado. La aplicación de la vacuna en pleno verano se anticipa a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Tanto la fecha de inicio como la de finalización de la vacunación responden a una "decisión basada en datos epidemiológicos", explicó Salud mediante un comunicado. Además, se tiene en cuenta que la circulación del VSR se intensifica entre los meses de marzo y abril.

"La anticipación permite ampliar la ventana de protección y asegurar que un mayor número de recién nacidos llegue a la temporada de mayor circulación del virus con inmunidad conferida. La fecha de finalización se establecerá de acuerdo al monitoreo de la circulación del virus", sostuvieron.

La estrategia se lleva adelante de manera articulada con las jurisdicciones. El diseño y la coordinación de la campaña está a cargo de la cartera sanitaria, responsable de adquirir y distribuir las dosis necesarias para satisfacer la demanda nacional y de establecer la fecha de inicio y finalización de la campaña dependiendo del seguimiento de la circulación viral.

Cada provincia y jurisdicción debe garantizar la disponibilidad de la vacuna en hospitales, centros de salud y vacunatorios, así como organizar la logística para alcanzar a todas las embarazadas de la población objetivo.

Cómo vacunarme contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Desde Salud recordaron que no se quiere de orden médica para acceder a la vacuna, sólo se debe presentar un comprobante que acredite la semana de gestación al momento de la vacunación. Esta medida facilita el acceso, especialmente en zonas con menor cobertura sanitaria.

A su vez, la vacuna contra el VSR tiene la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su uso en embarazadas dentro del rango estipulado tras demostrar emostrar "sus atributos de calidad, eficacia y seguridad".

Por qué hay que vacunarse con el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Aplicarse la vacuna durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé, generando una protección efectiva frente a la bronquiolitis y la neumonía, dos de las principales causas de internación en menores de un año. "La estrategia implementada en 2025 fue reconocida a nivel internacional y permitió alcanzar al 65% de la población objetivo", precisó el ministerio.

Los resultados preliminares evidenciaron una "reducción del 62% en las hospitalizaciones y del 70% en los ingresos a terapia intensiva en menores de seis meses", consolidando el impacto sanitario de esta política preventiva.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y es responsable de una elevada carga de enfermedad, con impacto directo en las hospitalizaciones y en la demanda de atención en los servicios pediátricos.

Contar con esta herramienta preventiva representa "un avance significativo para proteger a los niños de 0 a 6 meses", reducir las complicaciones graves y contribuir a descomprimir la presión asistencial durante la temporada invernal.

Cuáles son los síntomas del virus

El periodo de incubación del VSR varía de cuatro a seis días tras la exposición. En adultos y niño mayores, la infección suele manifestarse con síntomas similares a los de un resfriado: secreción nasal, tos, fiebre, estornudos y, en ocasiones, sibilancias. En estos grupos, la enfermedad rara vez genera complicaciones graves.

En lactantes pequeños, los síntomas pueden ser más sutiles e inespecíficos: irritabilidad, disminución de la actividad, rechazo del alimento y dificultades respiratorias. En casos graves, puede presentarse coloración azulada de la piel por falta de oxígeno (cianosis), respiración acelerada, aleteo nasal y sonidos de silbido al respirar.