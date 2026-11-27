Un reciente estudio liderado por científicos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) alertó que la mayoría de las especies exóticas invasoras consideradas preocupantes para la Unión Europea están en plena expansión en la península ibérica. El análisis cubrió la dinámica de 39 especies durante los últimos 75 años, revelando que sólo once parecen haber detenido su avance, mientras que el resto sigue colonizando nuevos espacios.

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Ismael Soto, investigador de la EBD-CSIC y primer autor del estudio, explicó que “aún se está a tiempo de actuar, pero también que la ventana de oportunidad para prevenir nuevas colonizaciones y limitar sus impactos se va cerrando año tras año”. Este llamado a la acción cobra fuerza ante la evidencia de que muchas invasoras continúan extendiéndose activamente, afectando la biodiversidad local.

Para evaluar el avance de estas especies, el equipo combinó cinco indicadores clave: el área ocupada, el número de celdas geográficas colonizadas, la distancia máxima entre poblaciones, la velocidad de avance y el desplazamiento del centro geográfico de distribución. Esto permitió obtener una visión detallada de cómo y dónde se expanden.

El estudio se basó en más de 150.000 registros de presencia recogidos en la base mundial GBIF, complementados con observaciones validadas por especialistas. Así, se identificaron patrones diversos de expansión entre las especies analizadas.

Entre las especies que parecen haber estabilizado su expansión están el visón americano (Neogale vison), una amenaza directa para el visón europeo; la perca sol (Lepomis gibbosus), que compite con peces autóctonos; y la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), un pato cuya hibridación con otras especies representa un riesgo para la fauna local.

Por otro lado, algunas especies están en un punto intermedio, sin estabilizarse aún. Tal es el caso del árbol del cielo (Ailanthus altissima), originario de China, que ya ocupa más de 150.000 km² en España, la mayor superficie entre las estudiadas.

Otras invasoras con impactos significativos en los ecosistemas son el cangrejo de río rojo (Procambarus clarkii) y la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax), que cubren áreas aproximadas de 115.000 km² y 50.000 km² respectivamente, causando daños especialmente en ambientes acuáticos.

El alga asiática avanza más de 500 kilómetros por año.

Entre las especies que más rápido se expanden destaca el alga asiática Rugulopteryx okamurae, detectada por primera vez en el estrecho de Gibraltar en 2015, con una velocidad de avance superior a 500 km anuales. También la planta Impatiens glandulifera, nativa del Himalaya, y el duraznillo de agua (Ludwigia peploides) presentan velocidades que superan los 100 km anuales.

Ante este panorama, Ismael Soto subrayó que “los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para la gestión de las especies exóticas invasoras y permiten establecer una hoja de ruta clara”. Explicó que las especies en fases iniciales deben ser foco de programas de detección temprana y erradicación, mientras que las que están en expansión activa requieren medidas para contener su avance. En los casos donde la distribución está saturada, la prioridad pasa a mitigar los impactos sobre los ecosistemas.

Además, el estudio remarca la necesidad de una gestión coordinada entre España y Portugal, ya que numerosos ríos ibéricos cruzan fronteras y las acciones de prevención, vigilancia y control deben abordarse con una perspectiva transfronteriza para ser efectivas.