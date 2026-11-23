Un nuevo estudio puso en jaque lo que se sabía sobre la longevidad de un pez de río llamado chupador azul o matalote azul (Cycleptus elongatus). Investigadores descubrieron que estos ejemplares pueden vivir hasta 130 años, más del triple de lo que se creía hasta ahora. Algunos de estos peces que habitan en el curso alto del río Misuri, en Montana, podrían haber nacido a fines del siglo XIX, justo después de que ese estado se incorporara a Estados Unidos y casi dos décadas antes del hundimiento del Titanic.

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La investigación, publicada en Communications Biology, fue liderada por Alec Lackmann, especialista en ciencias pesqueras de la Universidad de Minnesota Duluth, junto con Luke Holmquist, biólogo pesquero del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana, y Allen Andrews, investigador de la Universidad de Hawái en Mānoa. El chupador azul es nativo de 23 estados, incluyendo Minnesota y Montana, donde en 22 de esos lugares está catalogado como especie amenazada.

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En Montana, los datos recogidos durante tres décadas mostraron una preocupante escasez de peces jóvenes en la población, lo que podría indicar dificultades en la reproducción. Los científicos señalaron que “durante décadas, ha existido preocupación por la conservación de esta especie en gran parte de su área de distribución” y reconocieron que faltaba información precisa sobre su ciclo de vida basado en la edad, una laguna que intentaron llenar con este estudio.

Entre 2023 y 2026, el equipo analizó cerca de 50 muestras de peces de Montana para determinar la edad, verificar la existencia de nuevas generaciones y calcular su longevidad. Para eso, estudiaron los otolitos, pequeñas estructuras duras dentro de la cabeza de los peces también conocidas como piedras del oído, que crecen sumando una capa por año, similar a los anillos de un árbol.

Los otolitos crecen una capa por año como los árboles.

Al observar estos otolitos bajo el microscopio, el grupo científico se sorprendió al encontrar ejemplares que superaban los 40 años, la edad máxima estimada hasta entonces. Lackmann explicó que “los catostómidos azules tienen otolitos extremadamente pequeños, más pequeños que los de los peces búfalo, pero descubrimos cómo trabajar con ellos”.

Para validar estas edades, aplicaron la técnica de datación por radiocarbono de bombas atómicas, que aprovecha la señal que dejaron las pruebas nucleares realizadas entre fines de los años 50 y comienzos de los 60. Ese pulso de radiocarbono quedó registrado en organismos vivos, permitiendo verificar la edad de los peces con alta precisión. “La datación por radiocarbono mediante pruebas nucleares es uno de los mejores métodos para determinar la edad de organismos longevos”, afirmó Lackmann.

La datación por radiocarbono de pruebas nucleares validó las edades.

Este descubrimiento posiciona al chupador azul como el cuarto pez de agua dulce en América del Norte capaz de vivir más de un siglo, junto con las tres especies de peces búfalo. De hecho, desde 2019, los trabajos de Lackmann han revolucionado la información sobre la longevidad de estas especies, revisando estimaciones previas y documentando patrones de reproducción en diferentes regiones.

Para Holmquist, la antigüedad de los ejemplares más longevos ayuda a dimensionar la magnitud del hallazgo: “El más viejo nació unos dos años después de que Montana se convirtiera en estado, casi al comienzo de la era del automóvil, unos 20 años antes del hundimiento del Titanic; es simplemente increíble”. Además, agregó que “empezamos a contextualizarlo, teniendo en cuenta cómo era el paisaje cuando nacieron estos peces y todos los cambios que han ocurrido desde entonces, y ellos simplemente siguen nadando en el río”.