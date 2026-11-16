Crisis climática en Sudamérica: el asombroso secreto que reveló un estudio sobre los búhos tras años de sequía en Chile

Lo que parecía una contradicción se convirtió en el hallazgo más importante del estudio. Cuando los recursos escasean, cualquier depredador podría optar por ampliar su menú y comer lo que encuentre. Pero los búhos del Parque Nacional Bosque Fray Jorge hicieron lo contrario: se especializaron.

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El trabajo, publicado en la revista Ecography y difundido por The Wildlife Society, analizó 16.932 egagrópilas recolectadas durante 24 años y reconstruyó una red alimentaria que sorprendió a los científicos. Las egagrópilas son masas de restos no digeridos —huesos, pelos, fragmentos de insectos— que las aves expulsan después de comer y funcionan como una cápsula del tiempo de su dieta.

El estudio se desarrolló entre 1990 y 2015 en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en la región de Coquimbo (Chile). La zona recibe en promedio 125 milímetros de lluvia al año, concentrados entre mayo y octubre, y atraviesa sequías que pueden durar entre dos y siete años, interrumpidas por temporadas excepcionalmente húmedas.

Durante ese período, los investigadores realizaron 229 muestreos mensuales en siete sitios utilizados por las aves para descansar. El análisis permitió identificar 74.993 presas pertenecientes a 26 grupos taxonómicos, entre mamíferos, insectos, aves, reptiles, anfibios y otros invertebrados.

Tres especies, tres estrategias

El búho cornudo (Bubo virginianus) presentó la dieta más variada con pequeños mamíferos, escarabajos y escorpiones. La lechuza común americana (Tyto furcata) se alimentó principalmente de pequeños mamíferos, mientras que el búho excavador (Athene cunicularia) consumió mayormente artrópodos, como arañas, escarabajos y saltamontes.

La diferencia entre las tres dietas no era casual: cada especie ocupaba un nicho distinto dentro del mismo ecosistema. Pero cuando el clima cambió y los recursos comenzaron a faltar, esa convivencia se puso a prueba.

Especializarse para no competir

En lugar de incorporar indiscriminadamente nuevas fuentes de alimento, los búhos tendieron a concentrarse en determinadas presas. Así, las tres especies redujeron la coincidencia entre sus dietas, una estrategia que podría disminuir la competencia directa por los mismos recursos.

Los resultados revelaron que las transformaciones alimentarias estuvieron estrechamente relacionadas con las variaciones climáticas registradas durante el período de estudio. Los investigadores identificaron ciclos de entre 3 y 9 años, asociados con cambios en las precipitaciones y con fenómenos como El Niño y La Niña, capaces de modificar la disponibilidad de vegetación y pequeños animales.

El cambio que quedó después de 2003

Uno de los puntos más interesantes apareció después de 2003. A partir de entonces, la investigación detectó un cambio persistente en la estructura de la red alimentaria: disminuyeron los niveles elevados de coincidencia entre las dietas observados anteriormente, mientras aumentó la variedad total de especies de presas registradas. Esto no significó que cada búho comenzara a comer de todo.

Por el contrario, la red alimentaria incorporó nuevas presas mientras las especies mantenían patrones de mayor especialización. La temperatura también apareció como uno de los factores más importantes para explicar los cambios de largo plazo, aunque los científicos advirtieron que la relación entre clima y alimentación no es automática ni lineal.

Qué dice la ciencia sobre la evolución

Los resultados describen modificaciones en el comportamiento alimentario y en las interacciones ecológicas, pero no demuestran por sí solos una evolución genética de estas aves. Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores recurrieron a las egagrópilas, capaces de conservar huesos, pelos y fragmentos de insectos. Aunque este método presenta limitaciones para detectar animales grandes o parcialmente consumidos, permitió identificar tendencias alimentarias durante más de dos décadas. Los resultados también plantearon una preocupación hacia el futuro: la aparente estabilidad de las relaciones entre depredadores y presas podría volverse más frágil frente a nuevas alteraciones climáticas.

"Las condiciones ambientales cambiantes están transformando las interacciones entre depredadores y presas", afirmó Angéline Bertin, autora principal de la investigación y candidata a doctora de la Universidad de La Serena. La especialista también señaló que comprender el efecto del clima y la disponibilidad de recursos "será fundamental para predecir la resiliencia de los ecosistemas".

Después de 24 años de observaciones y miles de restos analizados, la investigación dejó una conclusión relevante: la supervivencia de estas aves no depende solamente de cuánto alimento encuentran, sino también de cómo modifican sus estrategias para aprovecharlo.