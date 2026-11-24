Un pequeño mamífero originario de Norteamérica se convirtió en una de las especies invasoras que más preocupan en España. Se trata del visón americano, un animal que llegó al país a finales de la década de 1950 para abastecer a la industria peletera y que, tras escapar de las granjas o ser liberado intencionalmente, logró expandirse por distintos ecosistemas. Su presencia representa un peligro especialmente grave para el visón europeo, del que quedan apenas 142 ejemplares en libertad en territorio español.

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Cómo llegó el visón americano a España y por qué se expandió

El visón americano (Neogale vison) es un mamífero carnívoro semiacuático que habita naturalmente en Canadá y Estados Unidos. Puede vivir en ambientes de agua dulce y zonas marinas, y se caracteriza por su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales.

Su llegada a España comenzó a finales de los años 50, cuando se instalaron las primeras granjas dedicadas a la cría de estos animales para aprovechar sus pieles. Las explotaciones iniciales funcionaron en Segovia y Pontevedra, desde donde comenzaron los primeros escapes y las liberaciones intencionales.

Con el paso del tiempo, los ejemplares que llegaron al medio natural formaron poblaciones silvestres. Su expansión se produjo principalmente mediante los cursos de agua y los sistemas fluviales, hasta establecerse en diferentes regiones de la península ibérica.

Por qué esta especie invasora amenaza al visón europeo

Uno de los principales problemas de su presencia es el impacto sobre otras especies. El visón americano consume peces, cangrejos de río, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos.

Sin embargo, la mayor preocupación está relacionada con el visón europeo (Mustela lutreola), considerado uno de los mamíferos más amenazados del continente. Según el censo nacional de 2024, en España quedan solamente 142 ejemplares en libertad.

La competencia entre ambas especies agrava el escenario. El visón americano es más grande, tiene camadas numerosas y presenta un comportamiento más agresivo. Esto le permite ocupar territorios donde anteriormente habitaba el europeo, que pierde espacios naturales y encuentra mayores dificultades para sobrevivir.

A esta amenaza se suman otros factores históricos, como la caza intensiva, la destrucción de los hábitats fluviales, la contaminación del agua y el aislamiento de las poblaciones.

Qué otros animales están en peligro por el visón americano

El impacto de esta especie invasora no se limita a su competencia con el visón europeo. También puede desplazar a otros mamíferos, como el turón y el armiño, y transmitir la enfermedad vírica Aleutiana a pequeños carnívoros.

Los ecosistemas fluviales son fundamentales para la supervivencia de ambos mamíferos.

Además, representa un riesgo para distintas especies protegidas. Entre ellas aparecen el desmán ibérico, el cangrejo de río autóctono, determinadas aves que nidifican en el suelo y diferentes anfibios y peces.

Cómo buscan frenar su expansión en España

Para controlar las poblaciones de visón americano, las autoridades ambientales recomiendan utilizar cajas trampa de malla metálica, consideradas una alternativa selectiva. También proponen recuperar depredadores naturales, como la nutria, y restaurar los ambientes afectados.

El uso de venenos está desaconsejado porque podría perjudicar accidentalmente a otros animales. Por su parte, organizaciones ecologistas y animalistas reclaman medidas contra las granjas peleteras, consideradas el origen de las primeras poblaciones invasoras. Entre sus demandas se encuentra la prohibición de esta industria para evitar nuevos escapes y proteger la biodiversidad.