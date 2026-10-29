Sobrevivió 10 dias y conmueve a Mar del Plata: los detalles ocultos detrás de la llegada de "Alfredito" a la playa

La playa de La Perla, en Mar del Plata, es escenario de un hecho poco frecuente: una cría de elefante marino nació allí y ya lleva 10 días de vida.

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El ejemplar, bautizado Alfredito, permanece junto a su madre en las inmediaciones del Instituto Saturnino Unzué y su evolución es seguida de cerca por especialistas, Defensa Civil y equipos municipales. El nombre es un homenaje a Alfredo Rodríguez, titular del área de Defensa Civil, quien supervisa el operativo de resguardo.

Un nacimiento que no ocurría desde los años 90

La presencia de elefantes marinos en las costas marplatenses no es extraña: suelen hacer una escala en su camino hacia el sur. Lo que sí resulta excepcional es que una hembra haya parido en la ciudad.

Según las autoridades, un episodio similar no se registraba desde la década de 1990, cuando Defensa Civil custodió durante dos días a un macho de gran tamaño. El caso de Alfredito es, por eso, un acontecimiento que movilizó a vecinos, turistas y a la comunidad científica.

El operativo de protección

Para preservar el vínculo entre la madre y la cría, se instaló un perímetro de seguridad de unos 20 metros alrededor de ambos animales. El objetivo es evitar que personas, mascotas o vehículos interfieran en un proceso delicado. El principal riesgo son los perros sueltos, que pueden acercarse por curiosidad y provocar una reacción defensiva de la madre.

Las recomendaciones oficiales incluyen no tocar ni alimentar a los animales, evitar ruidos molestos y no intentar mover al cachorro ni introducirlo al agua.

"Lo peor que puede pasar es que la madre se sienta amenazada y abandone al cachorro", advirtió Rodríguez. La hembra necesita poder acercarse a su cría sin percibir peligro, y cualquier alteración del entorno puede romper ese vínculo fundamental para la supervivencia del recién nacido.

Cómo avanza la lactancia

La lactancia transcurre sin inconvenientes, según las observaciones de Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales, el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Uno de los indicadores de que el cachorro está ganando peso es la pérdida progresiva de definición en su cuello.

El ejemplar fue identificado como macho mediante imágenes tomadas a distancia de su vientre y zona genital. Sus desplazamientos sobre la arena son cada vez más coordinados e incluyen breves ingresos al agua, alternados con largos períodos de descanso.

La madre se comunica con vocalizaciones para guiar a la cría, un comportamiento natural en esta etapa de aprendizaje. El período de amamantamiento de los elefantes marinos dura entre tres y cuatro semanas, y en ese lapso la leche materna aporta las reservas de energía necesarias para el crecimiento inicial. El cachorro puede aumentar entre tres y cinco kilos por día.

La hembra, de pelaje claro, puede pesar entre media tonelada y casi una tonelada, mientras que los machos adultos llegan a las cuatro toneladas.

El ayuno de la madre y la etapa crítica que viene

Durante la lactancia, la madre no se alimenta y por lo general, tampoco ingresa al agua. Rodríguez precisó que su ayuno puede extenderse hasta 30 días, mientras el cachorro gana cerca de cuatro kilos diarios. Al finalizar ese período, la hembra destetará a la cría y regresará al mar con escasas posibilidades de volver.

A partir de ese momento, Alfredito quedará solo en la playa y deberá valerse de las reservas acumuladas para aprender a desplazarse en tierra y entre las olas, cazar y conseguir alimento. Será una etapa crítica: una vez que la madre se vaya, la cría tendrá que tener la energía suficiente para afrontar sus primeras incursiones en el mar. Durante esa transición, el ejemplar atravesará su primer cambio de pelaje y adquirirá una tonalidad más clara, similar a la de su madre.

Según Rodríguez, la permanencia solitaria podría durar unos 15 días, hasta que el animal decida entrar al agua de forma definitiva.

Una especie que pare en tierra

Los elefantes marinos, identificados científicamente como Mirounga leonina, paren en tierra, a diferencia de otros mamíferos marinos como los delfines. En la Argentina, la colonia continental de la especie se encuentra en Península Valdés; los otros sitios de presencia están en islas del sur, dentro del perímetro antártico.

El nacimiento de Alfredito en Mar del Plata es un hecho que combina la biología de la especie con la contingencia de un ambiente urbano, y por eso el operativo de protección resulta clave para que el proceso se complete con éxito.