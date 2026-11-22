Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
El dólar Oficial se mantiene como referencia este domingo 22 de noviembre, con el mercado cambiario inactivo durante el fin de semana: la cotización indica $1550 para la compra y $1600 para la venta, mientras la variación registrada es de 0,95%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
Con el mercado cambiario inactivo durante el fin de semana, el dólar Blue se mantenía como referencia para los ahorristas: $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13%. Este domingo, 22 de noviembre, no hubo operatoria y los valores corresponden a las últimas cotizaciones disponibles.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
Este domingo, con el mercado cambiario inactivo, el dólar CCL de referencia se ubicó en $1784.83 para la compra y $1851.4827 para la venta, con una variación de 6,81%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
El dólar MEP despidió la semana con un precio de compra de $1684.22 y de venta de $1696.42, mientras que la variación registrada fue de 3,79%. Con el mercado cerrado durante este fin de semana, estos son los valores con los que quedó registrada su cotización este domingo, 22 de noviembre.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
El dólar Oficial despidió la semana con una cotización de $1550 para la compra y $1600 para la venta, con una variación de 0,95%. El mercado permaneció cerrado durante el fin de semana, por lo que estos son los valores con los que cerró la semana.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 22 de noviembre
Este domingo, con el mercado cambiario inactivo, la referencia del dólar Blue se ubica en $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13%.