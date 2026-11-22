En medio de la escalada bélica en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, la ofensiva aérea en el golfo Pérsico sumó un nuevo capítulo tras los últimos ataques iraníes con drones sobre territorio de Baréin. El episodio vuelve a poner en alerta máxima la seguridad regional y el despliegue militar estadounidense en la zona, en un escenario donde también persiste la tensión en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los frentes abiertos con los aliados de Teherán, incluida la guerra en Yemen.

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Mientras Washington evalúa los próximos pasos de su estrategia militar junto a Israel y desde Irán sostienen el estado de alerta permanente ante eventuales represalias, el cruce de amenazas mantiene en vilo el suministro energético global y la estabilidad de los países árabes del Golfo. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy domingo 22 de noviembre de 2026, en El Destape.