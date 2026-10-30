Ecoturismo en Corrientes: el regreso en libertad del yaguareté transforma a los Esteros del Iberá en un polo de atracción mundial

La presencia del yaguareté en libertad dentro de los Esteros del Iberá dejó de ser una excepción y se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos de Corrientes.

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El proyecto de reintroducción, llevado adelante por organizaciones conservacionistas junto con organismos públicos, permitió liberar ejemplares nacidos en programas de cría y, con el tiempo, registrar nacimientos en estado silvestre.

Esa señal de reproducción en libertad es clave para sostener la población y, al mismo tiempo, para alimentar el interés de los viajeros que llegan hasta los humedales con la expectativa de observar al felino.

Un destino que ya tenía sus propios atractivos

Antes del regreso del yaguareté, el Iberá ya se había ganado un lugar entre los grandes destinos de naturaleza de la Argentina. Sus extensos humedales, la abundancia de aves y la posibilidad de ver carpinchos, ciervos de los pantanos, monos carayá y yacarés sostenían una propuesta de ecoturismo consolidada.

La diferencia es que ahora el mayor felino de América se sumó a esa lista y transformó la experiencia: aunque los avistajes siguen siendo poco frecuentes y no están garantizados, la chance de encontrarlo en su hábitat natural se convirtió en un motivo de viaje en sí mismo. La observación responsable de especies emblemáticas, como ocurre en otros destinos de fauna del mundo, es hoy uno de los principales motores de la actividad.

El impacto en las comunidades locales

La restauración ecológica impulsada en Iberá tuvo efectos que exceden la conservación. La recuperación de especies nativas abrió nuevas oportunidades para las comunidades vinculadas al turismo, la gastronomía, el alojamiento y las excursiones.

En localidades como Colonia Carlos Pellegrini -una de las principales puertas de entrada al parque- creció la oferta de posadas, emprendimientos turísticos y actividades guiadas relacionadas con la observación de fauna. Los especialistas remarcan que el objetivo central sigue siendo la conservación de la especie, pero el turismo sostenible aparece como un aliado capaz de generar ingresos y empleo sin alterar el equilibrio del ecosistema.

Cuándo conviene viajar y qué actividades hacer

La primavera es una de las épocas más recomendadas para recorrer los esteros. Las temperaturas son agradables, aumenta la actividad de la fauna y las condiciones favorecen las excursiones por tierra y agua.

Entre las actividades más buscadas figuran los paseos en lancha, los senderos de observación, los safaris fotográficos y las salidas guiadas para avistar aves, una de las grandes riquezas de la región. Quienes planean una escapada pueden combinar naturaleza, gastronomía regional y alojamiento en establecimientos que operan dentro de un modelo de turismo sustentable.

Los principales accesos al Iberá se encuentran en distintos portales distribuidos en Corrientes. Colonia Carlos Pellegrini concentra buena parte de los servicios turísticos y suele ser el punto elegido por quienes visitan la región por primera vez. Al tratarse de un área natural protegida, se recomienda contratar excursiones habilitadas y respetar las normas de observación de fauna para minimizar el impacto sobre las especies silvestres. La conservación del yaguareté y del ecosistema que lo rodea depende, en parte, de que el turismo se desarrolle con esas pautas.