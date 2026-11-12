Cruzó la ruta a la vista de todos: el impactante video del oso hormiguero gigante que sorprendió en el Parque Nacional Iguazú

El video dura apenas unos segundos, pero alcanza para dimensionar el tamaño del animal: un ejemplar de oso hormiguero gigante atravesando el asfalto con su andar pausado, la cola arrastrándose y el hocico apuntando hacia la selva. Las imágenes fueron captadas el domingo después de las 14 horas en la ruta 101, en el acceso a las Cataratas del Parque Nacional Iguazú, por los equipos de guardaparques nacionales. El animal, conocido regionalmente como “Tamanduá” o “Yurumí”, se internó en la vegetación sin sobresaltos, ajeno al tránsito que había a su alrededor.

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Un avistamiento poco frecuente

Lejos de ser una escena cotidiana, se trata del tercer registro oficial de la especie en el Parque Nacional Iguazú, ya sea mediante cámaras trampa o sin video. Así lo confirmó el guardaparque Damián Domínguez, quien describió al ejemplar como “un animal hermoso, de gran tamaño”. El hecho de que haya cruzado una vía asfaltada durante plena jornada diurna puso en evidencia un riesgo concreto para la fauna del área protegida. “Es muy importante que los conductores respeten las velocidades máximas en el área protegida, porque la fauna silvestre se traslada en la zona”, advirtió Domínguez.

El andar lento del oso hormiguero

El guardaparque explicó que el oso hormiguero tiene un andar lento y que “se toma su tiempo para todo, no tiene reacción ante un vehículo”. Por eso, insistió en la necesidad de que los conductores reduzcan la velocidad cuando circulan por los caminos del parque. “Es sumamente importante que reduzcan la velocidad”, remarcó Domínguez, al tiempo que recordó que la fauna silvestre se desplaza por la zona y puede aparecer en cualquier momento. Las imágenes fueron compartidas por la Red Yaguareté, que tiene cámaras para hacer seguimiento de las distintas poblaciones silvestres que circulan por el parque.

Cómo es la especie

El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) es la mayor especie dentro de su familia. Los adultos pueden alcanzar los dos metros de longitud total, desde el hocico hasta el extremo de la cola, con un cuerpo de entre 100 y 120 centímetros y una cola que va de los 60 a los 90 centímetros. Su peso oscila entre los 25 y los 40 kilos. Una de sus características más llamativas es el hocico alargado y cónico, que alberga una lengua de 60 centímetros recubierta de una sustancia adherente, herramienta fundamental para capturar los insectos de los que se alimenta: hormigas, termitas y miel. El animal carece por completo de dientes y su pelaje, de tonos castaños o grisáceos con una V negruzca y líneas blancas, es corto en el tronco pero se extiende en una crin sobre el lomo.

Una especie en peligro

La especie lleva una vida solitaria o en pareja, en movimiento constante a lo largo de grandes extensiones de territorio. Aunque su presencia es más habitual en zonas abiertas y secas como la región chaqueña, también habita en las selvas cerradas de Misiones, Salta y Jujuy. En 2015 fue declarada en grave peligro de extinción, y entre sus principales amenazas se encuentran la caza por parte del ser humano y la destrucción de su hábitat natural. En Misiones, la provincia tomó una determinación simbólica y legal: mediante la ley N° 2589, sancionada el 11 de noviembre de 1988, declaró al oso hormiguero o Tamanduá monumento natural provincial. El avistamiento en Iguazú, aunque breve, recuerda la importancia de proteger a una especie que lucha por sobrevivir en un entorno cada vez más fragmentado.