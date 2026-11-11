Tragedia en Corrientes: una camioneta Amarok atropelló a un yaguareté y lo dejó muerto sobre la ruta

Un yaguareté de dos años y medio que había nacido en libertad como parte de un programa de recuperación de la especie murió atropellado en Corrientes. Se llamaba Anguja y fue embestido por una camioneta Volkswagen Amarok durante la noche del domingo, sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de Pago Redondo, entre Santa Rosa y Mburucuyá, a unos 35 kilómetros del parque nacional.

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El cuerpo del animal fue encontrado a un costado de la ruta durante la mañana del lunes. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía Rural y agentes de Parques Nacionales. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades del conductor. Por orden del fiscal Daniel Lezcano, los restos fueron trasladados al Centro de Conservación Aguará para realizar una necropsia. La investigación se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 22.421, que establece medidas para la conservación de la fauna silvestre.

Quién era Anguja y cómo llegó a vivir en libertad

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos yaguaretés liberados en 2021 en los Esteros del Iberá como parte del proyecto de reintroducción impulsado por la Fundación Rewilding Argentina, junto con organismos provinciales y nacionales. Su nacimiento fue un resultado concreto de ese trabajo, que busca recuperar una población silvestre de una especie que había desaparecido de Corrientes durante décadas.

El conductor que manejaba la Amarok dejó abandonado al yaguareté luego de atropellarlo.

El programa apunta a que los ejemplares puedan reproducirse y volver a ocupar territorios donde históricamente habitaban. Para eso, se realizan liberaciones y un seguimiento de los animales, que permite conocer sus desplazamientos y observar cómo se adaptan al entorno. En el caso de Anguja, las primeras huellas fuera de la isla donde había nacido se registraron en julio de 2026. Desde entonces, su presencia era identificada mediante rastros y avistamientos informados por habitantes de la zona. El ejemplar no tenía un collar satelital, por lo que su seguimiento dependía de esas señales.

Los yaguaretés necesitan recorrer grandes extensiones para conseguir alimento, buscar pareja y establecer sus territorios. En esos desplazamientos pueden cruzar rutas y acercarse a zonas habitadas, lo que los expone a accidentes y otros riesgos vinculados con la actividad humana.

El tramo de la Ruta Provincial 6 donde murió Anguja contaba con carteles instalados por las áreas provinciales de Parques y Reservas para advertir sobre la presencia de animales silvestres. La señalización también busca que los conductores reduzcan la velocidad y extremen las precauciones al circular por esos sectores.

Los atropellamientos representan una amenaza para la especie, que todavía tiene una población reducida en el país. A esto se suman la caza furtiva y la pérdida y fragmentación de su hábitat, factores que dificultan su recuperación. En Argentina, el yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, que establece su protección. Una investigación de FOPEA publicada en noviembre de 2025 estimó que quedan alrededor de 250 ejemplares en el territorio nacional.