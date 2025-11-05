Los increíbles beneficios de adoptar un perro adulto, según los expertos

Los perros son los mejores amigos de los humanos y muchas veces se elige sumar a la familia a un cachorro. Sin embargo, un estudio reveló que la adopción de un perro adulto, mayor de 7 años, tiene grandes beneficios en la salud física y emocional de las personas.

Los perros mayores suelen tardar más en encontrar un hogar para vivir y, muchos de ellos, jamás lo consiguen. Sin embargo, los expertos aseguran que sumar un perro viejito a la familia puede tener grandes beneficios en la salud física y mental de sus dueños, ya que los perros mayores buscan compañía y pueden mejorar el estado emocional, reducir soledad y el aislamiento de las personas.

La edad de los perros define mucho sus necesidades y cómo será la convivencia junto a ellos. El sitio especializado Humane Society Tampa sostiene que una de las grandes ventajas de adoptar una mascota mayor es que suelen tener entrenamiento previo, lo que significa que se adaptan muy bien a nuevos hogares y otras rutinas. "Muchas mascotas mayores ya están acostumbradas a vivir en un hogar con personas y otros animales", sostuvieron en un artículo.

Además, requieren de poco entrenamiento porque ya están educados. Sus dueños se pueden concentrar en generar un vínculo más cercano y crear recuerdos, ya que se trata de mascotas que suelen buscar más compañía y cariño, aunque no tienen tanta energía para jugar y suelen tener paseos más cortos.

También otro de los beneficios es que tienen una personalidad formada, son naturalmente más tranquilos y tienden a ser más pacientes. "En muchos casos, su madurez y experiencia vital contribuyen a una mayor estabilidad emocional, ideal para hogares con niños pequeños o bebés", sostienen los especialistas.

Qué hay que tener en cuenta antes de adoptar un perro mayor

La adopción de un perro mayor viene con ciertas responsabilidades que están determinadas por la edad del animal. Cuando se adoptan perros de edad avanza es clave saber que:

Su esperanza de vida ya es mucho más corta.

Algunos pueden necesitar medicación para tratar diferentes problemas de salud.

Como sucede en todas las etapas, necesitan una alimentación especial para su edad.

Pueden tener incontinencia urinaria y hacer sus necesidades dentro de la casa.

Si bien dependerá de cada animal, su edad y estado de salud; es clave tener en cuenta esas posibilidades antes de decidir adoptar un perro mayo. En definitiva, se trata de un acto de amor donde lo que realmente importa es darle la mejor vida posible en su última etapa.