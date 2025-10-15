Las mascotas fueron rescatadas de distintos refugios. (Foto: buenosaires.gob.ar).

En las últimas horas, la historia de una pareja de San Rafael, Mendoza, llamó la atención de todo el país: tendrá como testigo de casamiento a sus cinco perros. La autorización fue otorgada por el Registro Civil de la provincia cuyana, lo que la convirtió en la primera de la Argentina en habilitar una ceremonia de este tipo.

Sin bien se trata de acto con carácter simbólico, la historia de Darío y Nicolás es inédita. Ambos son rescatistas y viven en Buenos Aires, pero eligieron casarse en Mendoza el 13 de diciembre, allí estarán con Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael, las mascotas que firmarán con su patita con una tinta especial.

¿Por qué los perros serán testigos del casamiento?

La pareja eligió sellar su amor en San Rafael porque su registro es Pet Friendly. Según explicó Agustín Píscopo, director del Registro Civil de Mendoza, la decisión surgió a partir de una solicitud especial presentada por la pareja. “Ellos pidieron incluir a sus mascotas como testigos. Lo evaluamos y decidimos aceptar, siempre respetando la formalidad legal de contar con testigos humanos”, detalló a medios locales.

Los perros serán reconocidos como "testigos honoríficos, es decir, que su participación es simbólica. Ellos no firmarán el acta ni formarán parte del registro oficial, pero sí se sumará un folio anexo al acta de matrimonio con sus huellas, con una tinta hipoalergénica y de fácil limpieza para que no los dañe.

Las mascostas son rescatadas. Nicolás es parte del Refugio El Campito, una ONG reconocida rescatista, de donde es Máxima, una perra viejita tipo terrier. Mientras que Coco y Atilio son de Patitas al Rescate.

La pareja buscó antecedentes y encontró que esta práctica era habitual en la ciudad de Nueva York. Hicieron un planteo administrativo en el Registro Civil de Mendoza pidiendo que, como familia extendida, además de los testigos humanos, tuviéramos testigos no humanos o 'de honor.

Una historia de amor y cuidado

La historia de amor de Darío y Nicolás empezó en 2012. Ese año se conocieron a través de una aplicación, desde el principio hubo una conexión fuerte. Para entonces, Nico ya había adoptado dos perros y con el tiempo llegaron nuevos integrantes. Cuando se fueron a vivir juntos, adoptaron a Kibu, luego a Máxima y a Coco.

Finalmente, la propuesta de casamiento se dio en medio del casamiento de un familiar en 2024. Fue Darío el que realizó la propuesta formal. Ya desde ese entonces sabía que lo harían en San Rafael, de donde es oriundo Darío, además allí construyeron una pequeña casa.