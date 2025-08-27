Marcelo Corazza rompió el silencio durante el juicio en su contra: "Es un horror"

Antes de que comience el juicio oral, donde está acusado por corrupción, trata y abuso de menores -entre otros-, el ex productor Marcelo Corazza se defendió en un video y aseguró ser inocente de todos los cargos que recaen sobre él. Tal como se observa en las imágenes, el acusado fue interceptado por la prensa en la sala de audiencia y se mostró molesto por ser abordado antes de iniciarse el proceso penal. "La causa es un horror, yo soy inocente", apuntó.

Durante la mañana de este miércoles, el imputado arribó a los Tribunales de Comodoro Py para presentarse -por primera vez- ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires conformado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni. Antes del ingreso de los magistrados en la sala, la periodista Mercedes Ninci se acercó y lo increpó: "¿Qué vas a hacer en el juicio?".

"Yo me voy a defender en el juicio, que es el lugar donde me tengo que defender. La causa es un horror, no tengo nada que ver, soy inocente y lo dije desde el primer día. Acá estamos para demostrarlo. No me acerques el teléfono...", lanzó Corazza, claramente molesto por la situación. En esa línea, deslizó que pedirá declarar a lo largo del debate.

La acusación contra Corazza: trata, prostitución y abuso de menores

La supuesta banda en la que participó Corazza habría funcionado entre 1999 y 2023, en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires -el AMBA- y Misiones. Según la investigación liderada por el juez Ariel Lijo, estaba liderada por Rolando Angelotti y contaba con diversos miembros, entre ellos Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. Todos ellos están implicados y fueron imputados en el mismo proceso penal.

En este marco, la causa se inició en octubre del 2022 luego de la denuncia de una víctima que declaró haber sido abusada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuando tenía entre 11 y 13 años.

En marzo del 2023, Corazza fue detenido por un hecho ocurrido en 2001 cuando habría corrompido sexualmente a un menor de 14 años: según su relato, el hecho ocurrió en el vehículo del ex Gran Hermano y por ello, estuvo detenido por cuatro meses. Si bien fue liberado, bajo monitoreo electrónico, el juez Lijo resolvió llevar la causa a juicio oral e imponer la prisión preventiva para Corazza en junio del 2024.

El mismo Lijo fue quien consideró que el imputado habría sido autor de delitos de corrupción de menores, con exhibiciones obscenas y señaló que a lo largo del proceso penal, se presentarán diversas pruebas ante el Tribunal.

Para los cinco imputados, recaen los mismos cargos: asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil.