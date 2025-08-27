Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores

Corazza enfrenta cinco cargos en un juicio con varios imputados.

El juicio contra ex productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, comenzó este miércoles 27 de agosto ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires conformado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni. La figura mediática está acusada por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores.

La fiscalía, liderada por Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, será la encargada de mostrar pruebas y acusaciones reunidas contra él, quien está señalado y será juzgado por, presuntamente, haber formado parte de una banda que se dedicaba a reclutar varones -específicamente, adolescentes menores de edad- para "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Cabe recordar que la fecha del juicio fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, semanas atrás, después de que Corazza intentara -por todos sus medios- suspender la fecha de inicio a través de diversos recursos. Entre ellos, su defensa señaló que existían dos recursos de queja ante la Corte Suprema que aún estaban pendientes de resolución. Como argumento para negar la suspensión, los jueces apuntaron que las presentaciones no detienen el avance del proceso y que la resolución cuestionada “no constituye una sentencia definitiva ni un acto equiparable"; mientras que el rechazo del pedido no significaba un perjuicio irreparable para el acusado.

La acusación contra Corazza: trata, prostitución y abuso de menores

La supuesta banda en la que participó Corazza habría funcionado entre 1999 y 2023, en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires -el AMBA- y Misiones. Según la investigación liderada por el juez Ariel Lijo, estaba liderada por Rolando Angelotti y contaba con diversos miembros, entre ellos Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. Todos ellos están implicados y fueron imputados en el mismo proceso penal.

En este marco, la causa se inició en octubre del 2022 luego de la denuncia de una víctima que declaró haber sido abusada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuando tenía entre 11 y 13 años.

En marzo del 2023, Corazza fue detenido por un hecho ocurrido en 2001 cuando habría corrompido sexualmente a un menor de 14 años: según su relato, el hecho ocurrió en el vehículo del ex Gran Hermano y por ello, estuvo detenido por cuatro meses. Si bien fue liberado, bajo monitoreo electrónico, el juez Lijo resolvió llevar la causa a juicio oral e imponer la prisión preventiva para Corazza en junio del 2024.

Corazza llega al juicio con preventiva por pedido de Lijo.

El mismo Lijo fue quien consideró que el imputado habría sido autor de delitos de corrupción de menores, con exhibiciones obscenas y señaló que a lo largo del proceso penal, se presentarán diversas pruebas ante el Tribunal.

Para los cinco imputados, recaen los mismos cargos: asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil.