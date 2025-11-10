Un pastor evangélico fue denunciado y escrachado por una vecina a cuyo perro habría matado a puñaladas. Al momento de ser increpado aseguró que lo "tenía podrido" por romperle las bolsas.

"Después de hace el hijo de Dios", lamentó la vecina del barrio Cerrito Sur, al sudoeste de Mar del Plata, el viernes pasado. La dueña del animal, identificada como Daiana Freite, y su familia se quejaron a través de redes sociales por lo sucedido.

El animal, llamado Denis, era de tamaño pequeño y no "alcanzaba" a tocar las bolsas de basura. Todo ocurrió en las intersecciones de Fleming y Moisés Lebensohn. La vecina increpó al pastor en la puerta de la casa de este, donde funciona la iglesia en la que predica, con cámara en mano.

"También filmá que tu perro me tiene podrido rompiendo las bolsas...", se alcanza a escuchar acusado justificándose. "Traeme el perro muerto", pidió la dueña en reiteradas oportunidades.

La acusación contra el pastor evangélico

La mujer identificó al pastor evangélico como Luis Carrasca, a quién le contestó "¿cómo va a ser el perro?" tras haber escuchado la justificación del hombre.

"Me mató el perro de una puñalada. Es un perro chiquitito. Después se hace el hijo de Dios", cuenta la dueña de Denis en otro video. Las imágens no tardaron en viralizarse en los grupos de los vecinos de la zona.

Una usuaria escribió: "El pastor de esta iglesia (La cueva de Adulam, Fleming al 2100, Mar del Plata) salió a matar a un perro con un arma, en Fleming y Lebensohn. No puede justificar las cosas con violencia hacia los animales". Otro aportó un pormenor que le tocó vivir con el acusado: "Antes era mecánico, estafó a medio mundo, juega con Dios... Los que lo conocen saben bien quién es, lo apodan El Sapo. A mí hace años me quiso vender un auto sin papeles".

Valeria, otra vecina del barrio Cerrito Sur, denunció al pastor al asegurar que su caniche también fue "víctima" de él: "Baleó la pata de mi caniche diez minutos antes. Yo pensé que era una lastimadura hasta que escuché gritos en la calle y era tu mujer con el perro en brazos, y cuando reaccioné me di cuenta de que mi perro también había sido baleado".

Por su parte, las redes sociales de La Cueva de Adulam identificaron al pastor como Luis Evangelista Carrara, a quien el 11 de julio saludaron por su cumpleaños: "Hoy damos gracias a Dios por tu vida y por el privilegio de tenerte como nuestro pastor, guía y amigo. Tu entrega, tu fe inquebrantable y tu amor por las almas son un ejemplo constante para toda la congregación".