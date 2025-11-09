El hombre, de 40 años, fue detenido.

Un caso de violencia de género conmocionó a los vecinos de Mar del Plata: un nene logró escapar de su casa para pedir ayuda tras presenciar cómo su papá atacaba con un cuchillo a su mamá. El menor se cruzó con un patrullero y mediante un grito desesperado alertó a los uniformados para que interviniesen.

El hecho sucedió este sábado es una casa ubicada en las mediaciones de las calles Labardén y Benito Lynch, en el barrio Parque Palermo. Según fuentes policiales, un hombre, de 40 años, atacó a su pareja, de 37, con un cuchillo tras una discusión dentro de la vivienda.

La mujer fue salvada por su hijo, quien corrió hacia la calle y advirtió a la policía: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!", les gritó mientras escapaba de la traumática situación. Los efectivos intervinieron, rescataron a la mujer y detuvieron al hombre, quien la atacó con un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros.

Ante el hecho, intervino inicialmente la fiscal Mariana Baqueiro. Los datos filiatorios del sujeto se preservaron para evitar identificar a la víctima y su hijo.

Un grito de desesperación

El agresor se había abalanzado sobre la mujer y la arrojó contra el piso. Luego le puso encima y le apoyó el cuchillo en el cuello, provocándole un corte superficial, informó La Capital de Mar del Plata.

En ese instante, el niño, que había presenciado la discusión y su desenlace, salió a la calle a pedir ayuda y tras recorrer algunas cuadras dio con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso.

Tras describir lo que sucedía, guio a los policías hasta su domicilio, donde el hombre aún mantenía una actitud violenta pero ya sin mantener retenida a la mujer.

De inmediato, los efectivos policiales pusieron a resguardo a la víctima y detuvieron al agresor. Además, la mujer pidió que la protegiesen con alguna medida de urgencia, como una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, las cuales serán tramitadas en las dependencias judiciales correspondientes para que tengan un estado permanente y no transitorio por la aprehensión.

Por su parte, la fiscal Baqueiro decidió elevar cargos contra el detenido por los delitos de "amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género" y ordenó el traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Llamá a la Línea 144 para recibir atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo. Podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas, los 365 días, a través de un llamado al 144 y descargando la aplicación.