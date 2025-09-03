La adolescente desaparecida que pidió no ser buscada a través de sus redes: su familia desconfía e investigan un misterioso cartel

El 1 de septiembre Nahiara Kimey Gordillo, una adolescente de 15 años, desapareció de su casa en Mar del Plata entre la 1 y las 5 de la madrugada. Al notar su ausencia, sus padres encontraron una breve carta escrita por ella que despertó las alertas.

“Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado pero no puedo más así. Por favor no me busquen”, dice Nahiara en el escrito.

Desde entonces se busca el paradero de la menor, pero hay mucha confusión a raíz de diferentes publicaciones que aparecieron en las redes sociales. Por un lado, Nahiara publicó un mensaje en las historias de su cuenta de Instagram.

“Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo. No quiero que me busquen más por favor se los pido, me siento mejor así”, escribió la menor. En diálogo con 0223, el padre de Nahiara, Damián, afirmó que no pueden confirmar que ese mensaje lo haya escrito su hija: “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”.

El día martes, Nahiara le habría enviado un audio de una sola escucha a un conocido, pero como no hay registros del archivo no aportó información, sino incertidumbre.

La desaparición de Nahiara en Mar del Plata

La familia de la adolescente la busca desesperadamente por toda la ciudad y tanto vecinos como allegados colaboran con la divulgación. En todos los barrios marplatenses han pegado carteles con la cara de Nahiara y en las redes sociales comparten los mensajes que dejó y los números a dónde llamar en caso de tener información sobre su paradero.

Según contó la familia, Nahiara hace poco tiempo abandonó la escuela porque tenía conflictos con sus compañeras de curso. Desde entonces comenzaron los problemas en su casa y la familia decidió que la menor acompañara a su papá en el trabajo. Iba a comenzar el lunes, día en que se fue.

“Hola, hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan, así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”, escribieron sus padres en las redes sociales intentando llegar a ella.

Cuando se fue, Nahiara tenía puesto un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas que cambian de color. Si tenés datos para aportar podés llamar al 911 o al 2236247315.