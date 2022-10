Internaron a Hebe de Bonafini en La Plata

La madre de Plaza de Mayo, de 93 años, llegó durante horas de la tarde al hospital platense. Se confirmó que le harán estudios durante su internación.

La cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tuvo que ser internada este lunes. Durante la noche, la dirigente y militante de los Derechos Humanos tuvo que ser internada en el hospital italiano de la ciudad de La Plata.

En principio no se conocieron detalles de su estado de salud de manera oficial, pero según confirmaron a El Destape fuentes allegadas a Hebe, de 93 años, la llegada al hospital fue para la realización de diversos estudios. En este sentido, finalmente se tomó la decisión de dejarla alojada en una de las habitaciones de la clínica ubicada en la ciudad de las diagonales.

En una de las últimas presentaciones, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini, comparó con "un golpe de estado" a la acusación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. En ese marco, pidió que haya una "pueblada" para defender a la ex mandataria.

En diálogo con El Destape Radio, De Bonafini afirmó que "la sentencia" contra la Vice "estaba escrita desde 2011" y consideró una "vergüenza que (el ex presidente Mauricio) Macri esté suelto, que 'Pepín' (Rodríguez Simón, operador judicial macrista) no haya vuelto y se caguen de risa, esté prófugo, que hicieron lo que hicieron contra los sindicalistas, que nos hayan espiado a todos y no paguen, y lo quieran llevar a Cristina y (el intendente de Ensenada, Mario) Secco, que son dos personas que trabajan para su pueblo".