"Tiene una costilla fisurada": el dato que reveló Lissa sobre Lourdes de Bandana, tras hablar con su madre

La cantante de Bandana y compañera del grupo contó que la madre de Lourdes le compartió ese dato. En las últimas horas, Mabel López, radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta desaparición.

23 de octubre, 2025 | 17.04

Lissa Vera, integrante del grupo musical Bandana, pidió hoy a la Justicia que imponga una restricción de acercamiento a Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lourdes Fernández (Lowrdez) y reveló datos impactantes sobre la salud de la cantante. "Aparentemente tiene una costilla fisurada", subrayó tras declarar ante Tribunales, al mencionar una charla que tuvo con la madre de Lourdes.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se había acercado hasta el domicilio que Lourdes compartía en Palermo con su ex, Leandro García Gómez, aunque fuentes policiales confirmaron a El Destape que no la encontraron allí. Fue entonces cuando se sumó la unidad de Búsqueda de Personas al equipo de trabajo para dar con su paradero real.

