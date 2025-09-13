Línea Mitre: activan obras en la estación José León Suárez

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó la licitación de obras para la renovación de la subestación eléctrica José León Suárez de la Línea Mitre, que se ejecutará con financiamiento del Banco Mundial (BM).

El proyecto incluye la renovación integral de los tableros de media tensión (20 kV y 2,2 kV) y la actualización y montaje de los transformadores de servicios auxiliares y de la subestación rectificadora, según informó el portal Enelsubte.com.

José León Suárez no será la única que registrará tareas de mejora: también se prevé la modernización de las unidades de Martínez, Vicente López y Belgrano C. El directorio de la institución internacional con sede en Washington había anunciado en abril de 2021 la asignación del desembolso por un total de US$347 millones a favor de Argentina a fin de encarar obras en el servicio y la infraestructura de la línea Mitre en la que se trasladan anualmente más de 7 millones de pasajeros.

"El tren es uno de los medios más usados por los argentinos y las argentinas y la transformación histórica que vamos a poder iniciar en la línea Mitre gracias a este financiamiento le va a mejorar la calidad de vida de millones de personas”, destacó el entonces titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera.

Por su parte, el director del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay, sumó: "Hoy más que nunca es necesario modernizar los sistemas de transporte para que sean seguros, eficientes y sostenibles para todas las personas que viajan para trabajar, estudiar o usan el tren como medio de transporte".

Como parte del proyecto Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Mitre se avanzó en 2023 con la finalización de trabajos pendientes en la parrilla de Retiro, la modernización de diversos componentes del sistema eléctrico y la obra de renovación de las vías del ramal Tigre, suspendidas por el actual Ejecutivo nacional.

¿Cuáles son las obras que se mantienen en la Línea Mitre?

Las obras que avanzan en la Línea Mitre son algunas incluidas en la emergencia ferroviaria, declarada por el Gobierno Nacional en junio de 2024, consideradas prioritarias por motivos de seguridad operacional: