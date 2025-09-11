Aumenta el transporte en octubre: cuánto saldrá el boleto del subte y los colectivos en CABA y PBA

Desde el 1° de octubre de 2025, los usuarios de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deberán afrontar un nuevo ajuste tarifario. La suba responde al mecanismo de actualización automática que combina la inflación mensual, que fue en agosto del 1,9% según el Indec, con un adicional del 2%.

La medida impactará tanto en los subtes y el Premetro como en las líneas de colectivos locales y suburbanos, modificando la economía diaria de miles de pasajeros. En cambio, estos aumentos atados a la inflación no afectan a las denominadas "líneas nacionales", que cruzan el límite entre CABA y PBA y cuya administración depende del gobierno nacional. De este modo, el 1º de octubre la mayoría de las líneas que circulan en el AMBA mantendrán su precio.

Cuánto aumentan los colectivos en CABA en octubre

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas de colectivos locales, administradas por el gobierno porteño, aumentan sus tarifas en torno al 3,9%. El boleto mínimo queda fijado en $546,64 y se actualiza según la distancia del recorrido:

Hasta 3 kilómetros: $546,64.

De 3 a 6 kilómetros: $608,97.

De 6 a 12 kilómetros: $655,88.

De 12 a 27 kilómetros: $702,85.

Entre las líneas que aplican este cuadro tarifario se encuentran: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Subte y Premetro: cuánto costará viajar en octubre

La tarifa del subte, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se incrementa un 3,9% respecto del mes anterior. Los valores varían según la cantidad de viajes mensuales y según si la tarjeta SUBE está registrada o no:

Hasta 20 viajes mensuales : $1.112,77 con SUBE registrada $1.769,22 con SUBE no registrada

De 21 a 30 viajes : $890,21 con SUBE registrada $1.415,37 con SUBE no registrada

De 31 a 40 viajes : $778,94 con SUBE registrada $1.238,54 con SUBE no registrada

Más de 41 viajes : $667,66 con SUBE registrada $1.061,58 con SUBE no registrada



En tanto, el Premetro también aumenta y pasa a costar:

$389,46 con SUBE registrada

$619,26 con SUBE no registrada

Este esquema busca incentivar el uso de la SUBE registrada y, en lo que va del 2025, acumula un aumento de aproximadamente un 45% en el transporte porteño.

Colectivos en Provincia: cuánto cuestan las nuevas tarifas suburbanas

Los colectivos que circulan en el conurbano bonaerense bajo jurisdicción provincial también registran un incremento cercano al 3,9%, según la inflación del GBA, que fue del 1,9% al igual que a nivel nacional. El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes precios para octubre:

Hasta 3 kilómetros : $549,89 (SUBE registrada) $874,31 (SUBE no registrada)

De 3 a 6 kilómetros : $612,60 (SUBE registrada) $972,01 (SUBE no registrada)

De 6 a 12 kilómetros : $659,77 (SUBE registrada) $1.049,18 (SUBE no registrada)

De 12 a 27 kilómetros : $706,98 (SUBE registrada) $1.198,68 (SUBE no registrada)



Colectivos nacionales en AMBA: tarifas congeladas en septiembre

En contraste, las líneas de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen sus tarifas sin cambios en septiembre. Tras haber aplicado un aumento del 7% en julio, el boleto mínimo seguirá en $451,01 durante este mes.

Entre las líneas nacionales se incluyen algunas de las más utilizadas, como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.