Liberaron en La Pampa a una bandada de una importante ave en peligro de extinción

El cardenal amarillo se encuentra categorizada como especie en peligro de extinción (Foto: APN La Pampa).

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una ave proveniente de la familia Emberizidae, que habita exclusivamente en América del Sur. Su color muy vistoso y canto melodioso lo ubicó como uno de los objetivos de caza, especialmente los ejemplares macho, para el comercio ilegal como ave de jaula.

Además de la captura y el comercio ilegal como su principal amenaza, la destrucción y modificación de sus hábitos también afectan de manera significativa a las poblaciones silvestres.

En este contexto, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio de la Producción, ambos de La Pampa, celebraron la liberación de cinco ejemplares de cardenal amarillo en una Reserva Natural de la provincia.

La reinserción de las aves se dio en abril del 2025, pero para lograrlo requirió de un trabajo en conjunto con el Ecoparque Buenos Aires, Aves Argentinas, Fundación Temaikén, Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC) y la Reserva Natural.

El cardenal amarillo se encuentra categorizada como especie en peligro de extinción, a nivel internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. y a nivel nacional por la resolución 795/17 de Ambiente Nación. A su vez, está amparada por el artículo 20 de la Ley N° 22421 de Conservación de la Fauna.

El proceso de liberación

Los cardenales fueron criados en el Ecoparque Buenos Aires. Durante su estadía allí, los especialistas realizaron un exhaustivo trabajo de cuidado y preparación para asegurar que los ejemplares estuvieran listos para su liberación en el medio silvestre, para ello eligieron una Reserva natural de La Pampa, un refugio ideal para concretar una acción que fortalece las poblaciones naturales.

El cardenal amarillo se encuentra categorizada como especie en peligro de extinción (Foto: APN La Pampa).

El proceso ofrece un entorno protegido donde los cardenales pueden adaptarse y prosperar, contribuyendo así a la recuperación de la población de esta especie en la región. En este caso, los ejemplares fueron liberados con una técnica denominada "liberación blanda", la cual consiste en que los animales se queden algunos días adaptándose en ambientes controlados en el hábitat donde van a ser liberados. Esta acción subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones y la comunidad en la conservación de la fauna silvestre.

¿Cómo es y dónde habita el cardenal amarillo?

El cardenal amarillo tiene un plumaje de esta tonalidad, del tipo oliváceo manchado, con copete y garganta de color negro. En los adultos esta coloración presenta dimorfismo sexual, siendo más intensa en los machos que en las hembras, las cuales presentan coloración grisácea en las mejillas, pecho y flancos.

Los machos son muy territoriales y agresivos con individuos de su mismo sexo. También son aves granívoras, es decir, que se alimentan de semillas, aunque también consumen larvas e insectos. Además de ser la única especie representante del género, su área de distribución está restringida a pequeñas porciones del sur de Brasil, Uruguay y Argentina, aunque la mayoría de los ejemplares reside en nuestro país.