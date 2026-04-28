Los lentes viejos pueden transformarse en objetos útiles para la vida cotidiana.

Frente a la lógica del descarte, el reciclaje doméstico surge como una alternativa creativa y económica para el hogar. Aquellos marcos de anteojos olvidados en un cajón pueden transformarse en herramientas útiles o piezas de diseño con un mínimo esfuerzo y sin gastar un peso.

En tiempos donde la economía circular y el cuidado del bolsillo son prioridad, reutilizar lo que ya tenemos en casa se vuelve una acción política y práctica. Los lentes, fabricados con materiales duraderos y livianos, son candidatos ideales para ser intervenidos.

Lejos de ser basura, un par de anteojos en desuso ofrece múltiples posibilidades:

Lupa casera: Utilizando los cristales originales para ampliar textos o realizar trabajos de precisión.

Utilizando los cristales originales para ampliar textos o realizar trabajos de precisión. Portarretratos minimalista: Una forma original de exhibir fotos familiares utilizando el marco como estructura.

Una forma original de exhibir fotos familiares utilizando el marco como estructura. Organizador de escritorio: El armazón puede funcionar como soporte para notas, tarjetas o recordatorios importantes.

El armazón puede funcionar como soporte para notas, tarjetas o recordatorios importantes. Pieza decorativa: Interviniendo los marcos con pintura o texturas para sumar estilo a cualquier ambiente.

Para los que buscan funcionalidad, la lupa casera es la opción ideal. El proceso requiere desarmar la montura con un destornillador pequeño, recuperar el cristal con mayor aumento y utilizar una de las patillas como mango, fijándola con silicona o pegamento resistente.

Si la idea es decorar, el marco de fotos es imbatible. Solo hay que retirar los cristales, marcar el contorno del marco sobre una fotografía y recortar la imagen para que encaje a la perfección. Las patillas abiertas servirán como el soporte natural para que el nuevo portarretratos se mantenga en pie sobre cualquier superficie.

Una de las alternativos más útiles es transformar los lentes viejos en una lupa.

Cómo limpiar adecuadamente lentes antiguos antes de darles un nuevo uso

Antes de reutilizar unos lentes viejos —ya sea para hacer una lupa casera, un portarretratos o algún elemento decorativo— conviene asegurarse de que estén bien limpios. La suciedad acumulada o el uso de productos inadecuados puede dañar tanto los cristales como la montura.

Lo más recomendable es lavarlos con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Con los dedos, hay que frotarlos suavemente para eliminar restos de grasa y polvo. Luego, es importante enjuagarlos con abundante agua y secarlos con un paño de microfibra o una tela suave que no desprenda pelusa.

Es mejor evitar servilletas de papel, alcohol sin diluir o productos abrasivos, ya que pueden rayar los cristales o afectar el recubrimiento antirreflejo, en caso de que aún lo tengan. Si la montura es metálica, también es útil revisar que no presente signos de óxido ni tornillos sueltos antes de volver a usarla.

Con unos pocos minutos de limpieza y cuidado, esos lentes en desuso pueden quedar en perfectas condiciones para tener una nueva función en el hogar.