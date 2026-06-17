Ni ladrillo ni cemento: la innovadora técnica china de $300.000 para construir una casa en dos horas

El armado de viviendas prefabricadas sigue ganando terreno en distintos países por su rápida instalación y sus costos de fabricación frente a la construcción tradicional. En este contexto, China también comenzó a llamar la atención de los argentinos.

La propuesta china consiste en el armado de casas en dos horas y tiene un valor de $ 306.289 por metro cuadrado. Este tipo de construcción se comercializa a través de plataformas de venta online.

Su estructura fue diseñada bajo el concepto de vivienda expandible, por lo que su estructura llega prácticamente lista para ser usada y sólo requiere de un proceso de despliegue e instalación en el terreno elegido.

¿Cómo es la casa prefabricada para armar en dos horas?

De acuerdo a la publicación del fabricante, hay 37 versiones disponibles de casas. Son de 56 y 74 metros cuadrados y puede personalizarse según las necesidades del comprador. También se ofrecen diferentes colores y la posibilidad de sumar cocina, baño, electrodomésticos, mobiliario y terraza.

La vivienda está armada sobre una estructura de acero galvanizado de alta resistencia y paneles aislantes, materiales que mejorar la durabilidad y el confort térmico.

Algunas de sus características más destacadas son:

Instalación rápida : el fabricante asegura que puede montarse en unas dos horas.

: el fabricante asegura que puede montarse en unas dos horas. Estructura de acero galvanizado resistente a la corrosión.

Diseño impermeable.

Resistencia al fuego con clasificación Clase A.

Base simple para la cimentación.

Preparación para soportar fuertes vientos y movimientos sísmicos.

Instalaciones eléctricas incluidas.

Entrega prácticamente lista para habitar.

¿Cuánto sale la casa que se arma en dos horas?

Las medidas de las viviendas prefabricadas chinas varían según el modelo elegido. La más pequeña es de 37 metros cuadrados y la más grande llega a los 74 metros cuadrados.

Mientras que la construcción tradicional puede valer entre los $ 1.6 millones y $ 2.5 millones por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación y las terminaciones, las viviendas modulares también pueden ofrecerse entre $600.000 y $931.000 por metro cuadrado, sumando los accesorios adicionales.

Los módulos básicos arrancan desde los $ 5 millones, mientras que un monoambiente de unos 30 metros cuadrados ronda los $ 15,5 millones. Los modelos más completos, con dos habitaciones y baño, se ofrecen cerca de los $25 millones.

Como se trata de estructuras de gran tamaño, el transporte se realiza por vía marítima y los costos logísticos se calculan de manera individual para cada comprador. Con este adicional, los costos se elevan.