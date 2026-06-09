La playa oculta de la Costa Atlántica a la que se llega por un túnel bajo los médanos

Lejos del bullicio de Mar del Plata o Pinamar, existe una localidad costera donde las calles son de arena, el silencio se respira y los médanos imponentes custodian la costa. Se llama Reta, pertenece al partido de Tres Arroyos y está ubicada a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Reta no tiene grandes paradores ni multitudes. Su encanto está en la simpleza: playas amplias de arena fina, vegetación natural y un ambiente que invita a desconectarse del ritmo frenético de la ciudad. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las joyas menos conocidas de la Costa Atlántica.

El túnel subterráneo que sorprende a los visitantes

Una de las particularidades más llamativas de Reta es su túnel peatonal, una curiosidad arquitectónica que une el centro del pueblo con la zona de playa. Este pasaje subterráneo permite atravesar los médanos de forma segura y pintoresca, y se convirtió en uno de los símbolos del lugar. Además de ser práctico, el recorrido suma un atractivo visual que sorprende a quienes visitan el destino por primera vez.

Qué hacer en Reta: naturaleza, aves y una reserva única

Aunque es un destino tranquilo, Reta ofrece varias actividades para disfrutar sin apuro:

Descansar en sus playas amplias y poco concurridas , ideales para desconectarse del ruido.

Cruzar el túnel subterráneo, una experiencia imperdible para quienes visitan el lugar.



Avistar aves al amanecer , una de las postales más valoradas del pueblo (la zona es muy elegida por aficionados a la observación de aves).

Visitar la desembocadura del río Quequén Salado , perfecta para la pesca o la contemplación.

Recorrer la Reserva Natural Municipal , con dunas y ecosistemas protegidos.

Conocer el Museo de la Yerba Mate, único en su tipo en la provincia de Buenos Aires.



A pocos kilómetros se encuentran otros balnearios como Claromecó (con su faro emblemático) y Orense, ideales para una escapada de día.

Ubicación estratégica: cerca de todo, lejos del ruido

Ubicada a solo 80 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos, Reta logra un equilibrio poco común: mantiene cercanía con servicios urbanos, pero conserva intacto el espíritu de los pueblos costeros alejados del turismo masivo, donde el protagonista sigue siendo el paisaje y la calma.

El destino es perfecto para quienes buscan una experiencia distinta, en contacto con la naturaleza y lejos de las aglomeraciones.