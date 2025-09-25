Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, recientemente fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate - Campana a 19 años de prisión, por considerarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. Ahora, reside en la Unidad Penal Nº 41 de Campana, donde solo es visitado por sus suegros actuales, su pareja y su madre.

Ayer en la pantalla de América TV, LAM dio a conocer una primera imagen de Contardi en el interior de la cárcel. El periodista Mauro Szeta visitó el programa y contó algunas cuestiones relacionadas al juicio que condenó al ex de Prandi y a sus días tras las rejas.

Cómo sigue la situación de Contardi en la Justicia

“En seis meses, aproximadamente, va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, a la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. Vamos a saber si se confirma el fallo o la casación toma dos alternativas: o lo declara nulo o le baja la pena”, contó el periodista sobre el presente de Contardi en términos legales.

Szeta dijo que el ex de Prandi comparte prisión con el abusador Julio César Grassi y que “también pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló". "Me cuentan que él que pone todas sus expectativas en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica”, agregó el periodista.

Los letrados de Contardi "están diciendo que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que el acusado diga expresamente si quería o no quería un juicio por jurados”, contó Szeta y agregó que también “consideran poco fundada la sentencia y exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”.

La palabra de Julieta

Ángel de Brito habló sobre esta instancia judicial de manera privada con Julieta Prandi y contó que ella no hará declaraciones sobre el juicio "hasta que todo quede definitivamente resuelto”.

Respecto al momento de la foto en prisión Pepe Ochoa contó que “lo estaban trasladando dentro del penal, como de una unidad a otra. El protocolo son las esposas y no mucho más”. “Al momento de tomar esta fotografía le pidieron, por favor, mire para adelante porque está siempre mirando para abajo. Ahí se nota que está desmejorado”, opinó Ochoa.