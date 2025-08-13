El día en que Julieta Prandi confesó el calvario que vivió con su exmarido, Claudio Contardi: "Estaría muerta".

El calvario de Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi, se dio a conocer a comienzos de 2021. Al finalizar su relación con el empresario con quien comparte dos hijos, la modelo lo denunció por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. Más tarde, se supo todo el horror que vivió durante años.

Prandi contó en una entrevista con Teleshow que sufrió violencia psicológica, engaños y sometimientos durante todo su matrimonio. "Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada”, contó que le decía su exmarido durante las discusiones más fuertes. Al poco tiempo después, se dio una situación con sus hijos, cuando Contardi los abandonó en la puerta de su vivienda.

La presentadora de televisión estaba conduciendo el ciclo Sarasa, que se emite por La 100, cuando una persona que trabaja en su casa la llamó por teléfono para contarle que Contardi había dejado abandonados en la puerta de la vivienda a sus hijos, Mateo y Rocco, de 9 y 4 años, respectivamente.

La noticia la dio a conocer Adrián Pallares en Intrusos (América TV). Según el conductor, Contardi estaba a cargo de los niños ese fin de semana. Luego, Ana Rosenfeld, abogada de Prandi, dio más detalles sobre lo sucedido: "Hace una hora me entero de la noticia porque Julieta me llama desesperada diciéndome que sus chiquitos estaban en la puerta de la casa y que, obviamente, no había nadie para recibirlos, porque no era el día que le correspondía tenerlos a Julieta".

Y agregó que según el régimen comunicacional que tenían pactado, los niños tenían que estar ese fin de semana en casa de su padre. "Sorpresivamente Julieta me llama diciéndome que los chiquitos estaban en la puerta y por supuesto, no estaba ella, porque no estaba previsto que volvieran a la casa materna”.

La empleada que recibió a los niños estaba en la casa de casualidad, pero tenía que irse y nadie más podía cuidarlos. “Julieta le pidió (a su empleada) que fuera a hacer la denuncia, pero ella era quien debía hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Terminaba su programa radial y se iba a denunciarlo", detalló la abogada. Además, en aquel entonces estaban luchando por la cuota alimentaria y Rosenfeld detalló que Contardi debía "muchísimo dinero".

Fue entonces cuando Prandi confesó sobre el padre de sus hijos: “Me robó todo lo que laburé en estos 20 años, se llevó todos mis ahorros y sigue sin pagar nada. La semana que viene debo pagar una fortuna de colegio para que empiecen las clases y no es capaz de pagar nada, ni la obra social, ni un psicólogo, ni un par de zapatillas. Nada. Y vive en una de las casas que son de la sociedad conyugal”.

Así le contó Julieta Prandi a María Laura Santillán el horror que vivió con Claudio Contardi, su exmarido

En una nota con María Laura Santillán para Infobae en enero de 2023, Julieta recordó en detalle los "abusos, amenazas y violencia psicológica" que sufrió durante su relación con Contardi. "Me amenazó varias veces, claro. En definitiva, sé que si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida creo que sí, que estaría muerta. A mí me salvó en ese momento que la gente supiera quién era yo. Y luego agarré un poco de ropa, a mis hijos y nos fuimos. Pero en el medio pasamos de todo", comenzó diciendo.



Luego, detalló que su noviazgo del principio fue "muy controlador" y que luego regresó "con otra cara, una persona mucho más aplomada, cuidador, protector". En este sentido, explicó que ese tipo de personas "sabe cómo engañar a su víctima, sabe qué cara tiene que mostrar". "Durante un tiempo fue un gran encantador de serpientes, todo el mundo creía que era el hombre más maravilloso de la tierra y que iba a ser el mejor padre del mundo. Yo también lo creí". Sin embargo, poco a poco su relación se transformó en un infierno.

"Trabaja tu autoestima, tu confianza. Yo me fui con la confianza estropeada, arruinada en mil partes. Todavía la estoy trabajando. Porque cuando me fui de ahí no creía ni que me llamara Julieta. Me hizo sentir que no era capaz de nada. Que sin esa persona no vas a poder vivir, no vas a poder trabajar. Que ya nadie te va a querer, que estás grande, que estás vieja. Y cosas mucho más asquerosas. Un suplicio", sumó, destrozada.

En aquella misma entrevista, Prandi habló sobre su denuncia en la Justicia contra Contardi. "Todo lo que pude construir lo voy a recuperar. Y voy a construir más de lo que yo ya construí, porque esto lo hice yo. Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y está todo, no tengo nada que ocultar y es todo mérito mío. Y lo voy a aplastar como a una cucaracha", sentenció.