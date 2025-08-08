Juicio por Julieta Prandi: el juez prohibió a Contardi salir del país y habrá veredicto el miércoles próximo

En el marco del jucio de la modelo y conductora Julieta Prandi contra su expareja Claudio Contardi por abuso sexual, el juez a cargo del Tribunal N°2 de Campana prohibió que el exmarido de la modelo pueda salir del país. Mientras tanto, se aguarda el veredicto que será el próximo miércoles.

En la audiencia del viernes la fiscalía hizo un pedido categórico, al reclamarle al tribunal que dicte 20 años de cárcel y su detención inmediata. "No ha quedado ninguna duda" de lo que sucedió: "El señor en oportunidad de encontrarse casado con Julieta Prandi , abuso sexualmente en retiradas oportunidades". Los fiscales aseguraron además que llegaron a esta conclusión, no solamente por el testimonio de la modelo, quien aseguró que "su vida era un infierno", sino también por "la contundencia de las pruebas científicas" y de todos los profesionales que declararon.

Por el contrario, para la querella, no se puede aplicar una condena menor a 50 años de prisión por los agravantes del caso. “Me voy a permitir disentir parcialmente con el pedido de pena. Voy a solicitar que el Tribunal imponga la pena máxima de 50 años de prisión", aseguró en los alegatos Javier Baños, el abogado de la modelo.

Las palabras de Contardi ante los alegatos

"Soy inocente y ante cualquier decisión que tome el tribunal, seguiré luchando por mi inocencia y poder volver a estar con mis hijos”, sostuvo Claudio Contardi tras escuchar el pedido de la fiscalía y la querella.

En su defensa, que tuvo lugar en la audiencia del jueves, expresó que nunca abusó de ella "sin su consentimiento". Cuando repitió su relato, después de una extraña pausa larga, se corrigió y aseguró: "Nunca tuve relaciones sexuales con ella sin su consentimiento".

El acusado sostuvo también que es un hombre de familia, que acaba de ser papá con su nueva pareja hace 20 días y que "estaba enamorado de Julieta. Tuvimos dos hijos porque el deseo era de ambos". En varias ocasiones dio detalles de "un matrimonio feliz", cómo se conocieron, la relación con sus hijos previo a lo ocurrido y sostuvo: "Nunca pensé que iba a pasar esto". Más allá de esto, no contestó preguntas y marcó, principalmente, que se trata de "mentiras" por una cuestión económica.