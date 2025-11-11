"Voy a decir toda mi verdad ante el jurado". Así comenzó una nueva jornada del jury contra Julieta Makintach, la jueza del escándalo que anuló el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona al protagonizar un documental ilegal. Su palabra será el foco principal del día, luego de que su abogado defensor pidiera investigar al magistrado titular Maximiliano Savarino por "falso testimonio".

Al ingresar al Tribunal, la magistrada aseguró que va a decir su verdad, aquella que "nunca tuve oportunidad de decir", por decisión del jurado quien se encargará de juzgar su accionar y definir si pierde o no su cargo. "Déjenme rendir cuentas ante quien corresponde, ante quienes van a juzgar mi comportamiento", dijo frente a los medios de comunicación presentes en el lugar.

Makintach, quien cruzó en las últimas horas al juez Savarino y lo denunció por declarar y "mentir bajo juramento" durante el juicio político, volvió a lanzar fuertes acusaciones. "¿No lo vieron ayer? Mostró mensajes y mintió frente a dos secretarias que estaban contando que desde la Cámara sabían todo. Si él sabía, son conclusiones que tienen que sacar ustedes... Los elementos están", apuntó. Respecto a esto, la magistrada se refiere a la primera jornada del proceso penal por la muerte del Diez, cuando Savarino vio al camarógrafo en la sala y aún así dijo desconocer la existencia de una cámara de filmación.

Las polémicas y la tensión escalaron cuando la acusación desistió en citar como testigo a la jueza Verónica Di Tomasso y la secretaria del Tribunal, Laura Soledad Minici. Según la defensa de Makintach, liderada por Darío Saldaño, las declaraciones de la secretaria contradicen directamente a Savarino y por eso son claves: Minici aseguró que había personas no acreditadas el primer día y que una de ellas fue vista grabando con una cámara.

"Pregúntenle a la Procuradora por qué la persona más importante de este juicio fue desistida. Desistieron a Di Tomasso y a Minici, quienes estaban en el juicio conmigo. ¿No creen que ellos podrían arrojar verdad? Yo vengo a decir mi verdad, ojalá tengan la permeabilidad de poder verla", cerró.

Según Makintach, tanto el testimonio de Minici como el de Ezequiel Klass, el funcionario encargado de las acreditaciones, demuestran que Savarino sí fue advertido sobre la presencia de la Cámara y por esa razón, quedaría probado que faltó a la verdad bajo juramento. "Es mala persona, miente y engaña", dijo el propio magistrado en la misma declaración.

Jornada clave del jury

Este martes 11 de noviembre continúa el juicio político contra la magistrada con un pedido de ampliación de declaración de Makintach, aceptado por el jurado que la juzga. En las últimas horas, la tensión escaló en los pasillos de Tribunales: no sólo increpó a un periodista sino que, durante la declaración de Savarino, debieron llamarle la atención por realizar diversos gestos contra su colega y un testigo.

Makintach mostró incomodidad a lo largo de toda la declaración de Savarino y negó en repetidas ocasiones durante sus dichos; incluso, llegó a realizar gestos que buscaban desacreditar lo que el testigo decía ante los jueces. Por ello, la presidenta del Tribunal, Hilda Kogan, le pidió al testigo que se retire y le advirtió a la jueza que no siguiera con su comportamiento.