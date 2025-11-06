El jury contra Julieta Makintach, responsable del anulado juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona, inició con tensión. Frente a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, Makintach se dispuso a dar sus argumentos y negó en todo momento que ella "quisiera ser famosa". Por el contrario, sostuvo que "hubo un escarnio público" en contra de su figura.

El debate comenzó en la Cámara de Senadadores de la Provincia de Buenos Aires y la magistrada está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios tras confirmarse que durante aquel debate oral y público, Makintach se encontraba filmando su propio documetal llamado "Justicia Divina".

Ahora, ya no imparte justicia sino que le toca estar en el banquillo de los acusados. Makintach inició su diciendo que su único objetivo es "decir la verdad" y que, en ningún momento, imaginó "la repercusión" que tendría el caso.

"Agradezco la posibilidad de hablar. Quiero que me conozcan y que me tengan paciencia

"Fui la unica que no quiso suspender el juicio, es cierto. Sé que negarme a suspender generó rispidez. El juez tiene que velar por el plazo por eso pedí que siguiera el juicio y hoy me lo critican como malo", expresó.

Y luego siguió: "Me llamaba Mirtha Legrand, me llamaban de los programas".

Además, sobre el fiscal de la causa Maradona, dijo: "El fiscal mintió. Dos veces. Al menos mintió dos veces sin argumento".

Noticia en desarrollo