Después de la insólita suspensión del Jury a la jueza Makintach el viernes pasado, cuando un corte de luz y un desperfecto en un aire acondicionado hizo que se postergara la declaración del Juez Maximiliano Savarino, presidente del Tribunal del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este lunes se retomó el debate y, en una audiencia de mucha tensión, el Juez se sentó frente al Tribunal. A su derecha, en actitud nerviosa, la Jueza que podría perder su cargo lo miraba fijo.

Cuando se sentó, el Juez Maximiliano Savarino sacó dos botellas, una de agua saborizada y otra de agua mineral, y empezó a responder las preguntas que le hacían los acusadores y fue categórico contra la acusada, “es una mala persona, miente y engaña” señaló. En su testimonio, el Juez aseguró que Makintach “me dijo que no escuchaba mis razones” cuando le dije que no podíamos cambiar de Presidente del Tribunal en pleno juicio y comentó que lo amenazó con que “le voy a escribir a la Corte”.

En ese mismo sentido, Savarino dijo que “lo que pasó en ese juicio no pasó nunca en la Justicia”. En plena declaración, a la Jueza le llamaron la atención porque criticaba lo que decía Savarino y le hablaba de manera muy nerviosa a su abogado. Allí, la jueza de la Suprema Corte Hilda Kogan frenó la declaración y le pidió al Juez que estaba declarando como testigo que saliera de la sala. Allí el Tribunal le llamó la atención a la Jueza por su forma de manejarse en el Jury y luego Savarino volvió a ingresar para seguir declarando y negó que conociera que se estuviera filmando para seguir con críticas a los manejos de Makintach para asegurar “perdón pero tengo razones para estar enojado”.

Después de la declaración hubo otra polémica. La defensa de la Jueza Makintach pidió que “se extraiga el testimonio de Savarino para dar lugar a una posible investigación por falso testimonio”. Además, Makintach y su defensa se mostraron molestos porque la acusación desistió de citar como testigo a la Jueza Di Tomasso y, aunque no lo revelaron, pensaban también acusarla y por esto, la Jueza Makintach volvió a mostrarse ofuscada.

Acto seguido declaró la periodista Barbara Villar que cubrió el juicio y que fue una de las primeras en anticipar que se estaba filmando el documental. Contó cómo se lo confirmaron y como fue el paso a paso durante esos días. Después de la declaración, en un cuarto intermedio, la Jueza se cruzó con la periodista afuera de la sala y le recriminó “me destrozaste, todo lo que dijiste es mentira”, ante la mirada atónita no sólo de quienes estaban en el lugar sino de la propia periodista que trataba de explicar a quienes la rodeaban que todo lo que dijo estaba chequeado y confirmado por sus fuentes.

Después de ese intercambio y de un cuarto intermedio, las partes volvieron a la sala para que el Jury continuara con los testimonios de los abogados que participaron del juicio. Fito Baqué, Fabián Améndola, Mario Baudry y Fernando Burlando declararon varios minutos cada uno e insistieron con los malos manejos de la Jueza Makintach. Mientras tanto, la defensa insistió con saber si pueden incorporar la prueba y volvieron a insistir con los mensajes que probarían que todos los jueces sabían de las cámaras porque la Jueza de “Justicia Divina” está obsesionada con “arrastrar” a Savarino y Di Tomasso y así terminar con un Jury donde todos enfrenten cargos por mal desempeño y terminen absueltos o fuera del Poder Judicial.