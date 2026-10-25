El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: qué se espera esta semana tras las últimas revelaciones
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: qué declaró el cura de 9 de Julio en el juicio
El sacerdote Cristian González contó ante el tribunal cómo vio a Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del niño. También habló de su vínculo con el excomisario Walter Maciel y de las visitas de dos imputados a la parroquia.
El sacerdote Cristian González declaró este jueves en el juicio oral por el caso Loan y contó que la actitud de Carlos Pérez y María Victoria Caillava le llamó la atención cuando los vio en los primeros días de búsqueda. Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también reconoció que durante un tiempo le prestó la casa parroquial de 9 de Julio al excomisario Walter Maciel, otro de los acusados.
Hace 2 horas
"Usted me puede dar una pista": declararon curanderos tras la desaparición de Loan
En las últimas jornadas del juicio se avanzó sobre la declaración de testigos que reconstruyeron las primeras horas de la desaparición. También declaró un cura que conocía a las familias de los principales imputados y la abogada que prometió el hallazgo del niño.
Las nuevas audiencias en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio giraron en torno a los movimientos que hicieron los principales sospechosos que están detenidos durante las primeras horas de búsqueda. Así, en el expediente figuraba que Daniel “Fierrito” Ramírez había hablado con dos curanderos para pedirles detalles del niño y qué había pasado. Ante el Tribunal una de las primeras en declarar sobre estas cuestiones fue Gladys Bross, una curandera que atendió por teléfono a Ramírez a la hora de la siesta el día de la desaparición.
Hace 3 horas
Loan: un exintendente usó plata para financiar a los falsos enviados de la Fundación Dupuy
Sebastián Ynsaurralde reveló ante el tribunal que destinó más de $2,8 millones para financiar al grupo investigado por entorpecer la causa, pese a haber recibido $ 4 millones de la Provincia. El ex funcionario aclaró que solicitó comprobantes formales para autorizar los pagos y que fue Elizabet Cutaia quien fijó las cifras.
Mientras continúa el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), el ex intendente de 9 de Julio Sebastián Ynsaurralde declaró este miércoles que pagó más de $2.800.000 al grupo de abogados, psicólogos y asistentes sociales que desembarcó en dicho municipio correntino días después de la sustracción del niño invocando a la Fundación Dupuy y que ahora están siendo juzgados por entorpecer la investigación judicial del caso.