La búsqueda de Nanci Godoy, la docente de 52 años desaparecida en la zona rural de Esquina, provincia de Corrientes, tiene un detenido: Ezequiel Bordón, uno de los peones que la trasladaban hasta la escuela donde trabajaba. Según fuentes oficiales de la causa, el hombre quedó arrestado por las contradicciones en su declaración, aunque por ahora no está imputado por la desaparición de la mujer.

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Su defensa quedó a cargo de Norberto Codazzi, quien denunció que su cliente fue torturado para declarar y confesar el hecho. El abogado es hermano de José Fernández Codazzi, el letrado que quedó en el centro de la polémica en el caso Loan.

Qué pasó con Nanci Godoy

Nanci Estela Godoy es directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, en el paraje El Malezal. Fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para ir a trabajar. El último contacto con uno de sus hijos fue un mensaje de WhatsApp al día siguiente.

Llegar a la escuela no es sencillo: la docente dependía de personas vinculadas a una estancia que la llevaban a caballo por caminos rurales. Por eso, su familia descarta que se haya ido por su cuenta sin avisar.

Por qué detuvieron al peón

El fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Bordón después de que declarara por segunda vez. Algunos medios informaron que la acusación es por entorpecimiento de la investigación y otros, por falso testimonio. En ambos casos, no se lo acusa por la desaparición de la docente.

Qué denunció Norberto Codazzi

El letrado afirmó que Bordón fue maniatado, arrastrado y golpeado para que hablara. En ese contexto, dijo, el peón aseguró que a la docente la habían asesinado unos compañeros, una versión de la que luego se retractó. “Dijo lo que dijo para evitar seguir siendo golpeado”, planteó Codazzi, y agregó que su defendido solo conoce a Nanci de vista.

La estrategia del abogado apunta a invalidar lo que Bordón dijo ante la Policía. Según Codazzi, el peón se puso nervioso al declarar y eso despertó sospechas. Sostuvo que, de acuerdo con la familia, su cliente tiene una discapacidad intelectual.

El vínculo con el caso Loan

Norberto es hermano de José Fernández Codazzi, abogado que intervino en la causa por la desaparición de Loan Peña cuando el expediente todavía estaba en la Justicia correntina. José defendió a Bernardino Benítez, pareja de Laudelina Peña, tía del nene.

A fines de 2024 llevó a Laudelina a una fiscalía de la ciudad de Corrientes, en un horario inusual, donde ella denunció que Loan había sido atropellado por la camioneta del exmarino Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava.

Poco después, Laudelina lo acusó de amenazarla y de ofrecerle $50.000 y una moto. Además, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, lo procesó por peculado y este año el Tribunal Oral Federal lo citó a declarar como testigo en el juicio.