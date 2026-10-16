Escándalo en el caso Loan: por qué el abuelo de Lucio Dupuy declaró en el juicio y apuntó a un acusado

El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, confirmó que evalúa cerrar la fundación que lleva el nombre de su nieto después de las controversias que surgieron por la participación de un grupo de personas asociadas a las agrupación durante la búsqueda del nene desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio en junio del 2024. En el marco del juicio por la desaparición de Loan, el hombre declaró como testigo.

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Durante su declaración, Ramón aseguró que la Fundación Dupuy no tiene relación institucional con ninguno de los diez acusados y cuestionó las consecuencias que las denuncias públicas tuvieron sobre la organización. “La Fundación no tiene nada que ver”, dijo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Ramón Dupuy declaró por videoconferencia desde La Pampa y explicó que el escándalo afectó realmente la imagen de la entidad y su capacidad para continuar con la asistencia a las y los niños cuyos derechos les han sido vulnerados.

La polémica que cuestionó a la Fundación

La organización fue creada en el 2022, después del asesinato de Lucio, con el objetivo de prevenir y visibilizar el maltrato y el abuso infantil. Según relató Ramón, el conflicto empezó cuando los abogados, Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, hoy imputados, le pidieron autorización para utilizar el nombre de la Fundación durante un viaje a Corrientes, en el marco de la búsqueda de Loan.

Dupuy contó que aceptó porque le habían explicado que había chicos en situación de abandono que necesitaban ayuda. Incluso, impulsó una colecta en redes sociales para comprar alimentos y aseguró haber transferido 88.000 pesos.

El testimonio también incluyó referencias a una transferencia de 2,8 millones de pesos que el entonces intendente de 9 de Julio, Sebastián Ynsaurralde, había anunciado públicamente a favor del grupo que viajó a 9 de julio.

Ante los cuestionamientos por el uso del nombre de la organización y del manejo del dinero, Dupuy recordó que les reclamó a los abogados: “Nosotros no lucramos con los chicos”.

El impacto en la asistencia a chicos vulnerables

“A mí me volvieron a destrozar”, expresó Ramón Dupuy al describir las consecuencias del escándalo. Según explicó, provocó que una persona que iba a donar instalaciones desistiera de hacerlo, por lo cual la fundación perdió la posibilidad de tener una sede para atender a chicos en situación de vulnerabilidad.

Durante su declaración, afirmó que no conoce a varios de los imputados y aclaró que la entidad no interviene en investigaciones penales. El juicio continuará con nuevas declaraciones: la semana que viene declarará Ynsaurralde y Cañete anticipó que ampliará su declaración para responder a los dichos de Dupuy.