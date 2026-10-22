Escándalo en el caso Loan: un exintendente usó plata municipal para financiar a los falsos enviados de la Fundación Dupuy

Mientras continúa el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), el ex intendente de 9 de Julio Sebastián Ynsaurralde declaró este miércoles que pagó más de $2.800.000 al grupo de abogados, psicólogos y asistentes sociales que desembarcó en dicho municipio correntino días después de la sustracción del niño invocando a la Fundación Dupuy y que ahora están siendo juzgados por entorpecer la investigación judicial del caso.

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Según relató Ynsaurralde, su primer contacto con el grupo se dio a través de una recomendación de un medio de comunicación: "Me envió un mensaje el periodista Alejandro Pueblas diciéndome que venían amigos suyos de la Asociación Lucio Dupuy, que eran buenas personas, que los reciba", aseguró ante el tribunal.

De acuerdo a lo argumentado, luego entabló comunicación con Elizabet Cutaia (47) y Alan Cañete (34) —ambos actualmente imputados—, quienes se presentaron como abogados de la Asociación Lucio Dupuy y la organización Niñez y Justicia. El objetivo manifestado por los letrados era brindar contención e intervención a los hijos de Laudelina Peña (47), tía del menor y también juzgada en la causa principal.

El ex intendente detalló que Cutaia y Cañete adujeron quedarse "sin recursos" para cubrir los traslados diarios entre Bella Vista y 9 de Julio, lo que derivó en el auxilio financiero del municipio. De acuerdo a sus argumentaciones, Ynsaurralde les ofreció el hotel "Despertar del Iberá", donde el grupo se hospedó junto a menores de edad, Macarena Peña y Camila Núñez. Este gasto representó cerca de $700.000.

El ex funcionario aclaró que solicitó comprobantes formales para autorizar los pagos y que fue Cutaia quien fijó las cifras: "Yo le pedí que detalle todo en la factura. No pagamos por honorarios profesionales". Sin embargo, al ser interrogado sobre el ítem de "informes periciales" que figuraba en la facturación presentada por los acusados, el testigo fue contundente: afirmó que nunca vio esos documentos ni le constaba que hubiesen sido remitidos al Juzgado Federal de Goya.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y titular de la Fundación, declaró como testigo en el juicio y negó que los diez acusados en la causa conexa por entorpecimiento formaran parte institucional de la organización. “La Fundación no tiene nada que ver”, dijo este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Fondos provinciales sin auditar, "El Americano" y nueva ronda de testigos

Ynsaurralde sostuvo que se destinaron fondos del municipio para costear esos pagos, pese a que el Gobierno de Corrientes le había transferido una partida de $4.000.000 para cubrir los gastos que demandara mantener la búsqueda de Loan y asistir a su familia y la de los imputados más vulnerables. En ese sentido, señaló que esos pagos no fueron auditados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia “porque eran fondos genuinos”.

También contó que fue su entonces directora de Producción, la imputada María Victoria Caillava (55), quien lo alertó el 13 de junio de 2024 sobre la desaparición del niño en la zona de El Algarrobal, un paraje que está a unos 13 kilómetros del pueblo. “Yo llegué al lugar a las 19.15 y ya había una excesiva cantidad de gente buscando. Más de 300 o 400 vecinos y fuerzas de seguridad”, reconoció.

De esta manera, recordó que permaneció en el lugar hasta las 2.30 de la madrugada y que a partir del día siguiente se encargó de satisfacer las demandas logísticas de los rastrillajes, como provisión de baños químicos, combustible y alojamiento de los rescatistas que llegaban de otros lugares.

En tanto, calificó al acusado Nicolás Gabriel Soria (44), más conocido como “El Americano”, como “un lobo solitario” y descartó que perteneciera al grupo de Cutaia y Cañete. “Tuve una charla con él y me dijo que trabajó para una organización que luchaba por los derechos de los niños”, recordó.

Este jueves declararon siete testigos que fueron citados por la justicia. Entre ellos, Fernando Ariel Gálvez, quien aportó su teléfono para que la Justicia revisara una conversación que mantuvo con Daniel “Fierrito” Ramírez el día de la desaparición de Loan, y el sacerdote de 9 de Julio, Cristian González.