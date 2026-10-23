"Usted me puede dar una pista del niño": declararon curanderos que llamó "Fierrito" Ramírez tras la desaparición de Loan

Las nuevas audiencias en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio giraron en torno a los movimientos que hicieron los principales sospechosos que están detenidos durante las primeras horas de búsqueda. Así, en el expediente figuraba que Daniel “Fierrito” Ramírez había hablado con dos curanderos para pedirles detalles del niño y qué había pasado. Ante el Tribunal una de las primeras en declarar sobre estas cuestiones fue Gladys Bross, una curandera que atendió por teléfono a Ramírez a la hora de la siesta el día de la desaparición.

{{{htmlAmp}}}

La mujer contó que Ramírez la llamó por teléfono, notablemente preocupado, para decirle que estaba en El Algarrobal buscando a un nene perdido. “Me contó que después de almorzar se fueron para el monte a buscar naranjas y se perdió un nene”. Ante ese pedido, la mujer le dijo que ella se dedicaba a curaciones. Sin embargo, los investigadores remarcaron que en su primera declaración la mujer dijo que el contacto había sido en su casa y ahora aseguró que fue de forma telefónica. Según dijo la mujer ante el Tribunal, ella no es curandera ni vidente y solamente hace "oraciones" cuando algún chico se siente mal. Pero en la misma declaración reconoció curar empacho y ojeo, "tirando la cinta" o con rezos e incluso a distancia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, durante la jornada de hoy declaró Fernando Gálvez, un hombre señalado como “vidente” en el inicio de la investigación ya había entregado su teléfono a la Justicia para que comprobaran sus comunicaciones con Daniel “Fierrito” Ramírez. Ahora, ante el Tribunal, el hombre dijo ser solo un curandero que hacía trabajos de “empacho y ojeo”. En su declaración relató que el 13 de junio de 2024 el imputado lo llamó en busca de ayuda. "Me contó que después de almorzar se fueron para el monte a buscar naranjas y se perdió un nene. Él pensaba que yo podía ver a las personas, pero no tengo esa capacidad. Le dije que no debía estar lejos”. El hombre contó que Ramírez volvió a llamarlo durante la noche y aseguró que en ese momento “le dije que los únicos responsables podían ser las personas mayores que estuvieron en ese almuerzo" y aseguró que allí le dijo que “no podía ver a distancia porque solo hago curaciones”.

Otro de los llamados a declarar es el cura Cristian González, párroco de 9 de Julio, que estuvo en el campo los primeros días de búsqueda y en la instrucción el sacerdote había contado una situación en la que algunos familiares no querían que hablara el primo de Loan, hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto al niño. Frente a esa situación, González aseguró que intervino: “Déjenlo que hable”. Luego, esos familiares y menores quedaron con quienes decían haber llegado de parte de la Fundación Dupuy. En ese sentido, otra de las personas que declaró fue el ex intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien reconoció que el municipio destinó entre $2,5 millones y $2,8 millones a integrantes del grupo que se presentó como parte de la Fundación Dupuy. Entre los gastos mencionó alojamiento, alimentos, ropa y elementos de higiene, además de una factura presentada por la abogada Elizabeth Cutaia. Allí además se conoció que esas personas aseguraron que iban a realizar pericias pero nunca presentaron informes ni resultados sobre esos hechos.

Entre las declaraciones vinculadas a las personas que decían pertenecer a la Fundación Dupuy, la que habló ante el Tribunal fue la abogada Mónica Méndez, reconocida en la investigación por haber sido quien aseguró que estaban cerca del hallazgo del menor. Relató que se contactó con la abogada “por Instagram con Elizabeth Cutaia” para sumarse al grupo de abogados de la fundación Dupuy y trabajar por el caso y le dijeron que tenía que presentarse como abogada del “Estudio C y C”, por Cutaia y Alan Cañete. Según la abogada, a ella le dieron el rol de hablar ante la prensa pero nunca le dijeron que tenía que decir y aseguró que sus declaraciones fueron “por entusiasmo” y que “creía que Macarena iba a aportar datos muy importantes”. Ante la pregunta de la querella, la abogada aseguró que “nunca” le pidió perdón a la familia del menor por sus dichos y aseguró que eso “es algo que me pesa”.

Ahora, las audiencias continúan con reconstrucciones alrededor de los movimientos en el campo y las actuaciones de los detenidos los primeros días de la desaparición mientras la familia espera que se conozcan detalles que permitan saber lo que pasó aquella tarde del 13 de junio de 2024 para poder responder la pregunta que desde ese día hace la familia, ¿Dónde está Loan?