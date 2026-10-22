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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: este jueves declaran siete testigos con un vidente y un cura, incluidos

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: este jueves declaran siete testigos con un vidente y un cura, incluidos

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 14 minutos

Nueva audiencia: quiénes declaran hoy

Este jueves declaran en una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña siete testigos que fueron citados por la justicia. Entre ellos, Fernando Ariel Gálvez, quien aportó su teléfono para que la Justicia revisara una conversación que mantuvo con Daniel “Fierrito” Ramírez el día de la desaparición de Loan Peña, y el sacerdote de 9 de Julio, Cristian González.

 

Para esta jornada también fueron convocados Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma Santinón y Vicente Gustavo Martínez.

 

Gálvez es un vidente que declaró durante la investigación, tres semanas después de que Loan se esfumara. Aquella vez, puso a disposición de los fiscales su teléfono celular.

Hace 1 hora

Desaparición de Nanci Godoy: el vínculo con el caso Loan

Ezequiel Bordón, uno de los peones que llevaban a la docente hasta la escuela, quedó detenido. Lo defiende Norberto Codazzi, hermano del abogado que intervino en el caso Loan. Qué denunció.

La búsqueda de Nanci Godoy, la docente de 52 años desaparecida en la zona rural de Esquina, provincia de Corrientes, tiene un detenido: Ezequiel Bordón, uno de los peones que la trasladaban hasta la escuela donde trabajaba. Según fuentes oficiales de la causa, el hombre quedó arrestado por las contradicciones en su declaración, aunque por ahora no está imputado por la desaparición de la mujer.

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Hace 2 horas

El abuelo de Lucio Dupuy declaró en el juicio del caso Loan

Ramón Dupuy declaró como testigo en el juicio por la desaparición de Loan y negó que los diez acusados por entorpecimiento de la investigación formen parte de la Fundación.

El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, confirmó que evalúa cerrar la fundación que lleva el nombre de su nieto después de las controversias que surgieron por la participación de un grupo de personas asociadas a las agrupación durante la búsqueda del nene desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio en junio del 2024. En el marco del juicio por la desaparición de Loan, el hombre declaró como testigo.

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