Juicio por Loan: este jueves declaran siete testigos con un vidente y un cura, incluidos

Este jueves declaran en una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña siete testigos que fueron citados por la justicia. Entre ellos, Fernando Ariel Gálvez, quien aportó su teléfono para que la Justicia revisara una conversación que mantuvo con Daniel “Fierrito” Ramírez el día de la desaparición de Loan Peña, y el sacerdote de 9 de Julio, Cristian González.

Para esta jornada también fueron convocados Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma Santinón y Vicente Gustavo Martínez.

Gálvez es un vidente que declaró durante la investigación, tres semanas después de que Loan se esfumara. Aquella vez, puso a disposición de los fiscales su teléfono celular.